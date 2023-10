Fans der ZDF-Serie „Fritzie – Der Himmel muss warten“ aufgepasst: Das Zweite strahlt ab Donnerstag, 5. Oktober 2023, sechs neue Episoden aus. In Staffel 4 hat Fritzie nach einem jahrelangen Kampf endlich den Brustkrebs besiegt. Doch dann steht plötzlich ihr Vater, den sie seit über 40 Jahren nicht mehr gesehen hat, mit einer schockierenden Nachricht vor ihrer Tür. Gleichzeitig sagt ihre neue Vermieterin ihr voraus, dass sie bald auf eine neue Liebe treffen wird...

Wann laufen die Folgen im ZDF? Gibt es die Episoden in der ZDF-Mediathek? Und welche Darsteller sind im Cast? Alles was ihr rund um die Ausstrahlung, Handlung, Besetzung und Drehorte wissen müsst, erfahrt ihr in diesem Artikel.

„Fritzie – Der Himmel muss warten“: Wann startet Staffel 4 im ZDF?

Rund ein Jahr mussten sich Fans der ZDF-Serie „Fritzie – Der Himmel muss warten“ gedulden, doch jetzt hat das Warten ein Ende: Der Startschuss zu den neuen Folgen fällt am Donnerstag, 5. Oktober 2023, zur Primetime um 20:15 Uhr. Fans erfahren dann, wie die Geschichte rund um die sympathische Lehrerin Fritzie Kühne und Co. weitergeht.

„Fritzie – Der Himmel muss warten“: Wie viele Folgen umfasst Staffel 4?

Die neue Staffel der beliebten ZDF-Serie „Fritzie – Der Himmel muss warten“ umfasst insgesamt sechs Episoden, die alle eine Länge von rund 45 Minuten haben.

„Fritzie – Der Himmel muss warten“ im ZDF: Sendetermine und Sendezeit

Die neuen Folgen von „Fritzie – Der Himmel muss warten“ laufen im wöchentlichen Rhythmus immer donnerstags als Doppelfolge ab 20:15 Uhr. Im Anschluss werden sie nicht wiederholt.

Die Sendetermine samt Sendezeit im Überblick:

Folge 1: 5. Oktober 2023 um 20:15 Uhr

Folge 2: 5. Oktober 2023 um 21:00 Uhr

Folge 3: 12. Oktober 2023 um 20:15 Uhr

Folge 4: 12. Oktober 2023 um 21:00 Uhr

Folge 5: 19. Oktober 2023 um 20:15 Uhr

Folge 6: 19. Oktober 2023 um 21:00 Uhr

Gibt es Staffel 4 von „Fritzie – Der Himmel muss warten“ in der ZDF-Mediathek?

Wer die einzelnen Folgen von „Fritzie – Der Himmel muss warten“ zur Erstausstrahlung verpasst hat, hat Glück: Die neuen Episoden stehen nach der Ausstrahlung im TV in der ZDF-Mediathek zur Verfügung. Dort können sie für einen gewissen Zeitraum kostenlos angeschaut werden.

Darum geht es in den neuen Folgen

Die Lehrerin Fritzie Kühne hat ihre Brustkrebserkrankung bekämpft und startet als Single in ihrem neuen Zuhause einen Neuanfang. Mit ihrer neuen Vermieterin Herta Schöller versteht sie sich bestens, trotzdem findet sie es unangenehm, dass diese ihr immer wieder eine neue Liebe in der nahen Zukunft voraussagt. Denn Fritzie ist nicht in der Stimmung dafür, schließlich liegt ihr Noch-Ehemann Stefan immer noch im Koma. Darüber hinaus sorgt auch noch der neue Interimsdirektor Henrik für Unruhe an ihrer Schule. Als plötzlich auch noch ihr Vater Karl Maiwald, den sie seit über 40 Jahren nicht mehr gesehen hat, vor ihrer Tür steht und ihr erklärt, dass er an Krebs erkankt ist und in der Zeit, die ihm noch bleibt, eine Beziehung zu ihr aufbauen will, ist das Chaos vorprogrammiert.

Karl Maiwald (Jochen Nickel) erzählt seiner Tochter Fritzie (Tanja Wedhorn), wie schlecht es ihm wegen der Krebserkrankung inzwischen geht und dass die Schmerzen kaum auszuhalten sind.

© Foto: ZDF/Oliver Feist

„Fritzie – Der Himmel muss warten“ Staffel 4: Folgen im Episodenguide

In der vierten Staffel von „Fritzie – Der Himmel muss warten“ versucht die Lehrerin Fritzie nach ihrer Brustkrebserkrankung in ihrem neuen Zuhause einen Neuanfang zu starten, doch auch dort warten zahlreiche Herausforderungen auf sie. Doch was genau passiert in den einzelnen Folgen? Dies erfahrt ihr hier im Episodenguide:

Folge 1: „Stürmische Zeiten“

Die Lehrerin Fritzie zieht in ihre neue Wohnung und versucht, einen Neuanfang zu starten. Doch dann kommt es direkt zu Schwierigkeiten in der Schule, in der sie arbeitet. Ihr Date Henrik hat den Job als Interimsschulleiter angenommen und die beiden sind sich überhaupt nicht einig, wenn es um pädagogische Konzepte geht. Als ihr Noch-Ehemann Stefan dann auch noch mit einer vorübergehenden Amnesie aus dem Koma erwacht und denkt, dass die beiden immer noch ein Paar sind, scheint das Chaos vorprogrammiert zu sein. Doch das war noch nicht alles, denn Fritzie entdeckt einen Knoten in ihrer rechten Brust. Und dann steht auch noch ihr Vater, den sie seit über 40 Jahren nicht mehr gesehen hat, vor ihrer Tür.

Folge 2: „Aus der Komfortzone“

Fritzies Vater Karl kommt mit einer schockierenden Nachricht: Er hat Krebs. Fritzie hat daraufhin Angst, dass die Krankheit vielleicht genetischer Natur ist und bittet ihre Ärztin Dr. Malotta, einen Bluttest zu machen. Während der Wartezeit auf die Ergebnisse steht ihre Freundin Melanie ihr zur Seite. Währenddessen dreht sich in ihrem Schulalltag alles um das Thema Catcalling und zum ersten Mal muss sie mit Henrik zusammenarbeiten. Eigentlich möchte Fritzie ihren Vater gar nicht kennenlernen, schließlich hat er sich die letzten 40 Jahre nicht gemeldet. Doch eine Tonaufnahme aus ihrer Kindheit regt Neugier in ihr.

Folge 3: „Zweite Chance“

Die Ergebnisse der Blutuntersuchung sind ein Schock für Fritzie: genetischer Krebs. In erster Linie hat sie Angst um ihren Sohn Flo, der das Gen ebenfalls geerbt haben könnte. Währenddessen geht es ihrem Vater immer schlechter, denn sein Krebs ist bereits fortgeschritten und er weigert sich vehement, sich behandeln zu lassen. Und auch in der Schule gibt es Probleme. Eine Handtasche wurde gestohlen und ein Beutel mit Kokain gefunden. Verdächtigt wird der Schüler Louis Lehmann, doch Fritzie ist sich sicher, dass er unschuldig ist und versucht alles, um seine Unschuld zu beweisen. Dabei begeht sie jedoch einen schweren Fehler.

Folge 4: „Mieses Spiel“

Karl erscheint nicht zu einer verabredeten Untersuchung, weshalb Fritzie Stefan und Laura um Hilfe bittet. Mit ihrer Unterstützung können sie sein Handy orten und finden ihn kurze Zeit später in einem Luxushotel. Dort kommt es zu Streit zwischen Vater und Tochter, denn Karl besteht darauf, selbstbestimmt zu sterben. In der Schule erfährt Fritzie einen weiteren Schock: Ihre Schülerin Michelle ist an Krebs erkankt. Doch schon bald findet sie heraus, dass Michelle sich dies nur ausgedacht hat, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Davon bekommt Henrik nichts mit, denn er geht lieber privaten Interessen nach. Dies führt bei Fritzie zu Eifersucht, auf die sie eigentlich gar keine Lust hat.

Folge 5: „Sturm und Drang“

Nach dem Streit mit ihrem Vater bricht Fritzie den Kontakt zu ihm ab. Auch die zahlreichen Anrufe aus dem Krankenhaus ignoriert sie, doch ihr Freund Gerd überredet sie, ihren Vater nochmal zu besuchen. Erst als sie bei diesem eintrifft, merkt sie, wie schlecht sein Gesundheitszustand geworden ist. In der Schule steht währenddessen ein Poesie-Pfad an, doch der Hauptverantwortliche Wolfgang Büschel will diesen kurzfristig absagen. Fritzie kommt daraufhin eine Vermutung, denn sie wird Zeugin einer sehr vertrauten Situation zwischen ihm und seiner Schülerin.

Folge 6: „Auf die Zukunft“

Fritzies Vater liegt im Sterben, weshalb sie ihn für seine letzten Tage zu sich nach Hause holt. An der Schule stehen währenddessen die Prüfungen für den Mittleren Schulabschluss an. In der Matheprüfung wird ihre Schülerin Sophia mit einem Spickzettel erwischt, weshalb sie durch die Prüfung fällt. Sie möchte die Schule daraufhin hinschmeißen, doch Fritzie versucht sie mit allen Mitteln davon abzuhalten. Gleichzeitig tut sie alles dafür, Henrik zu überzeugen, die Schule zu verlassen. Doch dann stellt sich die Frage, wer den Schulleitungsposten übernehmen soll. Und wer wäre besser dafür geeignet als Fritzie selbst?

Die Besetzung von „Fritzie – Der Himmel muss warten“ im Überblick

Für die vierte Staffel von „Fritzie – Der Himmel muss warten“ sind zahlreiche Darsteller aus den vergangenen Staffeln zurückgekehrt, darunter Tanja Wedhorn, die erneut die Hauptrolle der Fritzie Kühne übernimmt. Demgegenüber können Fans der Serie sich auch über viele neue Gesichter freuen. Außerdem gibt es in jeder Folge verschiedene Episodendarsteller. Hier bekommt ihr einen Überblick über die Darsteller von „Fritzie – Der Himmel muss warten“ Staffel 4:

Rolle – Darsteller

Fritzie Kühne – Tanja Wedhorn

Stefan Kühne – Florian Panzner

Florian Kühne – Nick Julius Schuch

Big Chief – Gisa Flake

Herta Schöller – Barbara Schöne

Gerd Kippenberger – Falk Rockstroh

Herr Büschel – Jan Pohl

Andi – Murat Seven

Laura – Bettina Burchard

Henrik Schattauer – Götz Schubert

Rosi Gagel – Gisa Zach

IT-Joe – Tayfun Baydar

Dr. Malotta – Kirsten Block

Melanie – Anna Herrmann

Karl Maiwald – Jochen Nickel

Benno Behnke – Arthur Gropp

Wann und wo wurde Staffel 4 von „Fritzie – Der Himmel muss warten“ gedreht?

Die Dreharbeiten zur vierten Staffel von „Fritzie – Der Himmel muss warten“ fanden vom 4. November 2022 bis zum 31. Januar 2023 statt. Gedreht wurde überwiegend in Berlin und Umgebung. Wo genau in der deutschen Hauptstadt die Drehorte lagen, war vorab nicht bekannt.