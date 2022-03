Krimifans können sich auf eine neue Folge des beliebten Friesland-Reihe am Mittwochabend freuen. Am 30.03.2022 läuft „Friesland – Prima Klima“ im ZDF. Streifenpolizistin Süher Özlügül und ihr Kollege Henk Cassens ermitteln in Episode 15 im Fall des Verschwindens von einem Geschäftsführer eines Forschungsinstituts. Nachdem dessen Schiff während eines Vortrags ein anderes Boot rammt, fehlt vom Geschäftsmann jede Spur und der Verdacht einer Entführung liegt nahe.

Worum geht es im Krimi genau?

Gibt es den Film als Stream ?

? Wer sind die Schauspieler?

Handlung, Sendetermine, Sendezeit und Stream in der Mediathek sowie Infos zur Besetzung und den Drehorten der Reihe findet ihr hier.

„Friesland – Prima Klima“: ZDF-Sendetermin

Die neue Folge „Prima Klima“ der beliebten Krimi-Reihe „Friesland“ läuft am Mittwoch, 30.03.2022, zur Primetime um 20.15 Uhr im ZDF. Über einen Sendetermin zur Wiederholung der Folge ist nichts bekannt.

„Friesland – Prima Klima“: ZDF-Mediathek

Stream verfügbar. Wer nicht bis zur Erstausstrahlung im TV warten möchte, kann „Friesland – Prima Klima“ bereits vorab in der ZDF-Mediathek ansehen. Nachdem die Folge im Fernsehen lief, ist sie noch bis 22.03.2023 alsverfügbar.

„Friesland – Prima Klima“: Handlung

Nachdem das Forschungsschiff „Airblase“ mit einem Privatboot kollidiert und vom Kapitän und dem Geschäftsführer Leander Dierks jede Spur fehlt, ist den beiden Polizisten Süher Özlügül und Henk Cassens schnell bewusst, dass der Geschäftsmann entführt wurde. Kurz darauf melden sich Entführer und verlangen ein Lösegeld. Unklar ist aber noch, ob die Ereignisse zusammenhängen, deswegen übernimmt Kriminalhauptkommissar Jan Brockhorst die Ermittlung.

Apothekerin Insa Scherzinger hat einen vielversprechenden Auftrag erhalten. Die Firmenapotheke des Institutes von Ester Fehrmansen soll aufgestockt werden. Mitarbeiterin Melanie ist von der Ausführung des Auftrags nicht erfreut, da sie eine geheime Ex-Beziehung mit Eric Ohlsen, dem Labor-Assistenten des Instituts, führte. Yunus bekommt derweil Probleme mit seinem Freund Troje, weil er diesem kranke Nordsee-Krabben verkauft haben soll. Derweil fragen sich die Polizisten Süher und Henk, wieso Meeresforscher Dr. Leon Steenhuus nach Leer kommt.

Das Forschungsschiff von Esther Fehrmansen und Eric Ohlsen ist mit einem Privatboot zusammengestoßen.

© Foto: ZDF/Willi Weber

„Friesland – Prima Klima“: Besetzung

Wer sind die Darsteller in „Friesland – Prima Klima“? Die Namen der Schauspieler und deren Rollen könnt ihr hier nachlesen:

Rolle – Schauspieler

Henk Cassens – Maxim Mehmet

Süher Özlügül – Sophie Dal

Insa Scherzinger – Theresa Underberg

Wolfgang Habedank – Holger Stockhaus

Kommissar Jan – Brockhorst Felix Vörtler

Yunus – Yunus Cumartpay

Melanie Harms – Tina Pfurr

Esther Fehrmansen – Julia Brendler

Frida van Wieren – Birge Schade

Dr. Leon Steenhuus – Tyron Ricketts

Eric Ohlsen – Pablo Sprungala

Pförtnerin Anke Thomsen – Monika Anna Wojtyllo

Leander Dierks – Jürg Plüss

Troje – Volker Wackermann

Finanzbeamtin Kaiser – Annika Martens

Bootseigner Reuse – Ingo Abel

„Friesland – Prima Klima“: Drehorte

Für die Krimi-Reihe „Friesland“ geht es in den hohen Norden. Gedreht wird in der Stadt und im Landkreis Leer, in anderen Orten in Ostfriesland und dem Emsland sowie im Studio in Köln. Orte, die den Zuschauern bekannt vorkommen, weil sie häufig wiederkehren, sind etwa die Uferpromenade in Leer, der Wilhelminengang, die Rathausstraße, die Dr.-vom-Bruch-Brücke und der Hafen von Leer. Das Kölner Studio dient als Drehort, wenn es um Szenen geht, die im Inneren der Polizeistation, der Apotheke und des Bestattungsinstituts spielen.