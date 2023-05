Am Mittwoch, 03.05.2023, geht es für die ZDF-Zuschauer mal wieder in den Norden: Der Sender zeigt den Krimi „Friesland – Bis aufs Blut“. In der 13. Folge der Reihe entpuppt sich ein Fall von Süher Özlügül und Henk Cassens als Fehlalarm, denn Hanno Schlüter leidet unter Verfolgungswahn. Von den Einbrechern fehlt jede Spur.

Alle Infos rund um Besetzung, Handlung und Drehorte findet ihr hier auf einen Blick.

„Friesland – Bis aufs Blut“: Sendetermin und Sendezeit

Erstmals wurde Folge 13 „Bis aufs Blut“ schon am 23.10.2021 im ZDF erstausgestrahlt. Zwei Jahre später zeigt der Sender den 90-minütigen Film erneut am Mittwoch, 03.05.2023, zur Primetime um 20:15 Uhr. Eine Wiederholung ist derzeit nicht geplant.

Gibt es „Friesland – Bis aufs Blut“ in der ZDF-Mediathek?

Wer den Film verpasst, hat Glück: Der Krimi ist bereits vorab in der ZDF-Mediathek verfügbar. Dort könnt ihr ihn bis zum 24.04.2024 kostenlos streamen.

Darum geht es im Krimi „Bis aufs Blut“

Süher Özlügül und Henk Cassens werden zum Einsatz gerufen, doch es handelt sich um einen vermeintlichen Fehlalarm. Hanno Schlüter leidet unter Verfolgungswahn, denn von den angeblichen Einbrechern fehlt jede Spur. Doch plötzlich wird seine Frau Femke tot aufgefunden. Hätten die beiden den Mord verhindern können? Brockhorst macht den Fall zur Chefsache. Henk und Süher sollen sich währenddessen um die Umsetzung des neuen Sicherheitskonzepts kümmern. Dafür installieren sie einige Überwachungskameras im öffentlichen Raum. Auch vor dem Bestattungsinstitut von Habedank wird zukünftig überwacht. Gleichzeitig macht Brockhorst im Fall Fenke einige Fortschritte, denn er findet heraus, dass das Haus des Opfers tatsächlich überwacht wurde. Ist Schlüter doch nicht paranoid?

Henk Cassens (Maxim Mehmet) und Süher Özlügül (Sophie Dal, r.) müssen Henriks Frau Femke (Anja Pahl) erklären, dass niemand eingebrochen ist.

© Foto: ZDF/Willi Weber

„Friesland – Bis aufs Blut“: Besetzung am 03.05.2023

Sophie Dal als Süher Özlügül und Maxim Mehmet als Henk Cassens übernehmen wieder die Hauptrollen in „Friesland“. Wer in „Bis aufs Blut“ ebenfalls mitwirkt, seht ihr hier auf einen Blick.

Rolle – Schauspieler

Henk Cassens – Maxim Mehmet

Süher Özlügül – Sophie Dal

Insa Scherzinger – Theresa Underberg

Wolfgang Habedank – Holger Stockhaus

Jan Brockhorst – Felix Vörtler

Melanie Harms – Tina Pfurr

Yunus – Yunus Cumartpay

Hanno Schlüter – Alexander Beyer

Karin Mattissen – Sandra Borgmann

Gerald Boje – Michael Pink

Linda Sjöberg – Mersiha Husagic

Julian Vinck – Sebastian Achilles

Femke Schlüter – Anja Pahl

Dietrich Thiede – Christoph Hilger

Polizeibeamter – Josia Krug

Wann und wo wurde „Friesland – Bis aufs Blut“ gedreht?

Beim Filmschauen kommt bei vielen Zuschauern die Frage nach dem Drehort auf. Wo wurde die ZDF-Krimikomödie gedreht? „Friesland – Bis aufs Blut“ wurde von Juli bis Oktober 2020 dem Namen entsprechend hauptsächlich in Ostfriesland, in der Stadt Leer sowie in Köln und Umgebung produziert. Die Folge hat unter anderem das Schöpfwerk Coldeborg in der Gemeinde Jemgum als Kulisse. Die Szenen auf dem fiktiven Unternehmen „Jörgensen Schiffstechnik“ wurden im Niehler Hafen Köln gedreht.