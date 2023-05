Im berühmten Tennis-Tempel Stade Roland Garros gehen wieder die besten Tennis-Spieler der Welt an den Start. Die French Open finden bereits zum 122. Mal statt. Über knapp zwei Wochen wird jeden Tag in Paris Tennis gespielt. Mit dabei sein wird auch der deutsche Hoffnungsträger Alexander Zverev. Jan-Lennard Struff, der beim ATP-Turnier in Madrid für Aufsehen sorgte, ist ebenfalls mit von der Partie.

Das Grand-Slam-Turnier ist eines der vier wichtigsten der Tennis-Welt. Die anderen sind die Australian Open, die US Open und Wimbledon.

Wann findet das Finale statt?

Wie viel Preisgeld und Ranglistenpunkte bekommen die Spielerinnen und Spieler?

und bekommen die Spielerinnen und Spieler? Wann sind die wichtigsten Termine beim Turnier?

Alle Infos zu den French Open 2023 im Überblick.

Tennis bei den French Open 2023: Start, Ort & Termine

Das Hauptfeld beginnt bei den French Open am Sonntag, den 28. Mai 2023, mit der ersten Runde der Damen und Herren. Am Sonntag, den 11. Juni 2023, endet das Turnier dann mit dem Finale der Herren.

Grand-Slam-Turnier : French Open

: French Open Turnierart : Sandplatzturnier

: Sandplatzturnier Start : Sonntag, 28. Mai 2023

: Sonntag, 28. Mai 2023 Ende : Sonntag, 11. Juni 2023

: Sonntag, 11. Juni 2023 Austragungsort: Stade de Roland Garros, Paris

French Open 2023: Zeitplan und Spielplan der Herren und Damen

Vom 28. Mai bis 11. Juni werden die Spiele jeweils ausgetragen.

Alle wichtigen Termine der French Open im Überblick.

1. Runde: 28. bis 30. Mai

2. Runde: 31. Mai bis 1. Juni

3. Runde: 2. Juni bis 3. Juni

Achtelfinale: 4. Juni bis 5. Juni

Viertelfinale: 6. und 7. Juni

Halbfinale: 8. und 9. Juni

Mixed-Finale: 8. Juni

Frauen-Finale: 10. Juni

Männerdoppel-Finale: 10. Juni

Frauendoppel-Finale: 11. Juni

Männer-Finale: 11. Juni

Spielplan kann der offiziellen Der exaktekann der offiziellen Website der French Open eingesehen werden.

Preisgeld im Einzel bei den French Open 2023

Die Grand-Slam-Turniere sind finanziell die mit Abstand lukrativsten für die weltbesten Tennis-Spieler. Doch auch für die Punkteverteilung in der Weltrangliste ist das Turnier für die Spieler enorm wichtig:

1. Runde: 62.000 Euro + 10 Ranglistenpunkte

2. Runde: 86.000 Euro + 70 Ranglistenpunkte

3. Runde: 125.800 Euro + 130 Ranglistenpunkte

Achtelfinale: 220.000 Euro + 240 Ranglistenpunkte

Viertelfinale: 380.000 Euro + 430 Ranglistenpunkte

Halbfinale: 600.000 Euro + 780 Ranglistenpunkte

Finalist: 1.100.000 Euro + 1.300 Ranglistenpunkte

Sieger: 2.200.000 Euro + 2.000 Ranglistenpunkte

French Open: Das sind die Siegerinnen und Sieger der letzten Jahre

Bei den Herren ist Rafael Nadal mit insgesamt 14 Titeln in seiner Karriere bei den French Open Rekordsieger. Noch nie konnte ein Deutscher bei den Männern die French Open gewinnen. Top-Spieler Alexander Zverev erreichte bislang 2021 und 2022 lediglich das Halbfinale.

Die Sieger der French Open seit 2013 im Überblick:

2022: Rafael Nadal (Spanien)

2021: Novak Djokovic (Serbien)

2020: Rafael Nadal (Spanien)

2019: Rafael Nadal (Spanien)

2018: Rafael Nadal (Spanien)

2017: Rafael Nadal (Spanien)

2016: Novak Djokovic (Serbien)

2015: Stan Wawrinka (Schweiz)

2014: Rafael Nadal (Spanien)

2013: Rafael Nadal (Spanien)

Bei den Damen tritt mit Iga Swiatek die Titelverteidigerin aus dem vergangenen Jahr auch 2023 wieder an. Eine deutsche Tennis-Spielerin konnte zuletzt in Person von Steffi Graf 1999 die French Open gewinnen.

Die Siegerinnen der French Open seit 2013 im Überblick:

2022: Iga Swiatek (Polen)

2021: Barbora Krejčíková (Tschechien)

2020: Iga Swiatek (Polen)

2019: Ashleigh Barty (Australien)

2018: Simona Halep (Rumänien)

2017: Jelena Ostapenko (Lettland)

2016: Garbiñe Muguruza (Spanien)

2015: Serena Williams (USA)

2014: Marija Scharapowa (Russland)

2013: Serena Williams (USA)

French Open 2023: Übertragung und Spielplan

