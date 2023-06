Die Alexander Zverez trifft in der Runde der letzten Vier heute auf den Norweger Casper Ruud . Auf dem Weg in sein zweites Grand-Slam-Finale muss Zverev nur noch eine Hürde nehmen, um in das Finale in Paris einzuziehen. Er ist vor dem Norweger Ruud aber gewarnt: „Er hat letztes Jahr das Finale gespielt, also weiß er exakt, was es bedeutet und was es braucht“, sagte Deutschlands bester Tennisspieler vor seinem Halbfinale. Die beiden haben bislang dreimal gegeneinander gespielt. Zverev gewann zweimal, das letzte Duell ging an Ruud.