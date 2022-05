Mit den French Open 2022 startet am Sonntag das zweite Grand-Slam-Turnier des Jahres. Auf den Sandplätzen der französischen Hauptstadt Paris geht es um fast 44 Millionen Euro Preisgeld. Novak Djokovic (Serbien geht als Titelverteidiger ins Tennis-Turnier. Nachdem das „Roland Garros“ in den beiden vergangenen Jahre wegen der Corona-Pandemie mit Einschränkungen abgehalten wurde, fahren die Veranstalter nun wieder das volle Programm.

Termine : Wie sieht der Zeitplan für das Turnier aus?

: Wie sieht der Zeitplan für das Turnier aus? Spielplan : Welche Spiele stehen auf dem Programm?

: Welche Spiele stehen auf dem Programm? Übertragung : Wo werden die French Open 2022 live im TV und Stream übertragen?

: Wo werden die French Open 2022 live im TV und Stream übertragen? Wer sind die Favoriten und wie hoch ist das Preisgeld?

Alle Infos zu den French Open 2022 bekommt ihr hier.

French Open 2022 – Termin, Ort, Preisgeld: Wann und wo findet „Roland Garros“ statt?

Die Hauptrunde der French Open 2022 beginnt am Sonntag, 22. Mai 2022. Am 5. Juni findet dann das Finale der Herren statt, einen Tag zuvor sind die Frauen an der Reihe. Die Spiele finden im Stade Roland Garros in Paris statt.

Alle Infos zu den French Open 2022 im Überblick:

Grand-Slam-Turnier : French Open 2022

: French Open 2022 Austragungsort : Paris, Frankreich

: Paris, Frankreich Center Court : 15.225 Zuschauer

: 15.225 Zuschauer Startdatum : Sonntag, 22. Mai 2022

: Sonntag, 22. Mai 2022 Enddatum (Finale): Sonntag, 5. Juni 2022

(Finale): Sonntag, 5. Juni 2022 Preisgeld: 42.700.000 €

Das Stade Roland Garros ist ein Tenniskomplex im 16. Arrondissement von Paris in Frankreich. Hier findet jährlich zwischen Ende Mai und Anfang Juni das zweite Grand-Slam-Tennisturnier, die French Open, statt.

© Foto: THOMAS SAMSON7dpa

French Open 2022: Spielplan, Termine und Modus der Damen und Herren

Daniel Altmaier gegen den Spanier Jaume Munar und Tatjana Maria gegen die Rumänin Sorana Cristea. Bei den French Open 2022 treten in der ersten Runde der Einzel-Wettbewerbe jeweils 128 Spielerinnen und Spieler an. Im Doppel kämpfen 64 Teams um die heißbegehrte Trophäe. Olympiasieger Alexander Zverev ist bei den French Open gleich zum Auftakt am Sonntag gefordert. Der 25-Jährige bekommt es in der ersten Runde mit einem Qualifikanten zu tun. Von den deutschen Tennisprofis spielen am ersten Tag des Sandplatz-Klassikers im Stade Roland Garros zudemgegen den Spanier Jaume Munar und Tatjana Maria gegen die Rumänin Sorana Cristea.

Alle Infos zu Terminen und Datum aller Runden bei den French Open 2022 im Überblick:

Sonntag, 22.05.2022 - Montag, 23.05.2022: 1. Runde Einzel, Herren und Damen

Dienstag, 24.05.2022: 2. Runde Einzel, Herren und Damen

Mittwoch, 25.05.2022 - Samstag, 28.05.2022: 3. Runde Einzel, Herren und Damen

Sonntag, 29.05.2022 - Montag, 30.05.2022: 4. Runde Einzel, Herren und Damen

Dienstag, 31.05.2022 - Mittwoch, 01.06.2022: Viertelfinale Einzel, Herren und Damen

Donnerstag, 02.06.2022: Halbfinale Einzel, Damen

Freitag, 03.06.2022: Halbfinal Einzel, Herren

Samstag, 04.06.2022: Finale Einzel, Damen

Sonntag, 05.06.2022: Finale Einzel, Herren

French Open Übertragung: Wo kann man die Matches live im TV und Stream sehen?

Der TV-Sender Eurosport zeigt ein umfangreiches Programm aus Paris. An den 15 Turniertagen von Roland Garros sollen bei Eurosport 1 im Free-TV mehr als 175 Stunden live vom prestigeträchtigsten Sandplatz-Turnier der Welt laufen.

Als Experten sind erneut Barbara Rittner und in diesem Jahr auch Mischa Zverev im Einsatz. Wer allerdings alle Spiele einzeln und in voller Länge sehen möchte, der muss auf DAZN zurückgreifen. Das bezahlpflichtige Streamingportal überträgt die Partien ebenso online, wie der Eurosport Player. Im Pay-TV wird das Turnier auf Eurosport 2 und Eurosport 360 gezeigt.

Wer gehört zu den Favoriten bei den French Open?

Djokovic zählt ganz klar zu den ersten Anwärtern auf den Titel. Nachdem der 34-Jährige die wichtigsten Turniere im Frühjahr wegen seiner Impfverweigerung nicht absolvieren konnte, giert er nach seinem 21. Grand-Slam-Titel, mit dem er zu Australian-Open-Champion Rafael Nadal aufschließen würde. Doch dazu muss Djokovic nicht nur den Paris-Rekordsieger Nadal (13 Titel) aus dem Weg räumen, sondern auch noch Teenie-Sensation Carlos Alcaraz, ebenfalls aus Spanien. Alle befinden sich in einer Hälfte des Tableaus. Bei den Frauen ist die Weltranglistenerste Iga Swiatek aus Polen, die vor zwei Jahren in Roland Garros triumphierte, nach dem Karriereende von Ashleigh Barty die Favoritin.