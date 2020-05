Der Eurovision Song Contest ist für viele jedes Jahr ein fixer Termin im Kalender. Entsprechend groß war die Enttäuschung, dass der Wettbewerb 2020 wegen der Corona-Krise abgesagt wurde. Doch auf eine europaweite Musikshow müssen die Zuschauer trotzdem nicht verzichten: ProSieben hat kurzerhand den „Free European Song Contest 2020“ ins Leben gerufen. Was es damit auf sich hat, erfahrt ihr hier.

Was ist der Free ESC?

Aufgrund der ersatzlosen Absage des ESC 2020 veranstaltet Stefan Raab gemeinsam mit ProSieben einen neuen, freien europäischen Songwettbewerb. Beim Free European Song Contest, kurz Free ESC, treten prominente Künstler live im Studio für ihr jeweiliges Heimatland an und gehen mit ihrem persönlichen Hit ins Rennen. Dabei wird, wie auch beim Original, ganz Europa Teil des großen Musikevents sein.

Sendezeit und Stream: Wann läuft der Free ESC?

ProSieben zeigt die neue Musik-Show am Samstag, 16. Mai 2020 um 20:15 Uhr live aus Köln. Der Free ESC wird auch auf prosieben.de, in den ProSieben-Apps und auf Joyn als Live-Stream übertragen.

Stefan Raab produziert den Free ESC 2020

Stefan Raab und den Eurovision Song Contest verbindet so einiges. 2000 nahm er selbst an dem Wettbewerb teil und erreichte mit „Wadde hadde dudde da?“ den fünften Platz. Zehn Jahre später gewann seine Entdeckung Lena Meyer-Landrut den ESC 2010 mit „Satellite“. Insgesamt nahm Raab sechsmal direkt oder indirekt teil. Man könnte ihn also guten Gewissens als ESC-Experten bezeichnen. Daher wenig verwunderlich, dass der einstige TV-Entertainer mit der Idee zur Ersatz-Show um die Ecke kam. „Besondere Herausforderungen brauchen besondere Lösungen. An diesem Abend kommt Europa auf besondere, einzigartige Weise zusammen“, verspricht Raab, der den Free ESC mit Raab TV produziert.

Free ESC 2020 Teilnehmer: Welche Länder sind dabei?

Bisher hat ProSieben 15 teilnehmende Länder verkündet. Weitere Vertreter sollen noch folgen. Die jeweiligen Künstler sind allerdings noch nicht bekannt gegeben worden.

Kroatien

Israel

Türkei

Dänemark

Schweiz

Großbritannien

Österreich

Niederlande

Deutschland

Spanien

Polen

Bulgarien

Italien

Irland

Kasachstan

Punktevergabe und Live-Voting: So funktioniert der Free ESC

Jedes teilnehmende Land vergibt Punkte nach dem traditionellen ESC-Modus, sprich 1 bis 8, 10 und 12 Punkte. Dafür schaltet ProSieben live durch ganz Europa, wo lokale Free ESC-Sympathisanten den internationalen Gesangswettbewerb verfolgen. Für sein eigenes Land kann man nicht abstimmen.

In Deutschland, Österreich und der Schweiz können die Zuschauer via Telefon und SMS voten, Anrufe und SMS werden dabei in Punkte umgerechnet. Der Teilnehmer beziehungsweise das Land mit der höchsten Gesamtpunktzahl gewinnt am Ende und wird der erste Free ESC-Sieger.

#FreeESC: Wer moderiert die Show?

Als Gastgeber der Live-Show hat ProSieben ein Duo ausgewählt: Moderiert wird der Free European Song Contest von Steven Gätjen und Conchita Wurst, der 2014 mit seinem Song „Rise Lika A Phoenix“ den ESC-Sieg für Österreich holte.