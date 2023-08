Für Spanien geht es bei der Frauenfußball-WM 2023 in Australien und Neuseeland gegen Schweden um den Einzug in das Finale. Während Deutschland nach der Vorrunde früh aus dem Turnier ausgeschieden ist, beginnt ab Dienstag die ganz heiße Phase der Weltmeisterschaft. Dann kommt es um 10 Uhr (MESZ) zum Duell Spanien gegen Schweden. Die Spanierinnen setzten sich im Viertelfinale mit 2:1 nach Verlängerung gegen die Niederlande durch. Schweden zog nach einem 2:1-Sieg gegen Japan in das Halbfinale ein. Durch das Aus der Japanerinnen ist das letzte Team ausgeschieden, das mindestens schon einmal Weltmeister war. Während Deutschland nach der Vorrunde früh aus dem Turnier ausgeschieden ist, beginnt ab Dienstag die ganz heiße Phase der Weltmeisterschaft. Dann kommt es um 10 Uhr (MESZ) zum Duell Spanien gegen Schweden. Die Spanierinnen setzten sich im Viertelfinale mit 2:1 nach Verlängerung gegen die Niederlande durch. Schweden zog nach einem 2:1-Sieg gegen Japan in das Halbfinale ein. Durch das Aus der Japanerinnen ist das letzte Team ausgeschieden, das mindestens schon einmal Weltmeister war.

Alle Informationen zur Übertragung des Frauen-WM-Halbfinales Spanien gegen Schweden im Free-TV und kostenlosem Stream bekommt ihr hier.

Spanien gegen Schweden – Frauen-WM, Halbfinale: Uhrzeit, Anpfiff, Übertragung

Das Halbfinale zwischen Spanien und Schweden findet am Dienstag, den 15.08.2023, statt. Angepfiffen wird die Partie um 10:00 Uhr deutscher Zeit im Eden Park in Auckland. Fans haben die Möglichkeit, die Partie zu Hause per Live-Übertragung zu verfolgen.

Alle Informationen zur Partie im Überblick:

Teams : Spanien, Schweden

: Spanien, Schweden Wettbewerb : Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen 2023, Halbfinale

: Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen 2023, Halbfinale Datum und Uhrzeit : 15.08.2023, 10:00 Uhr MESZ

: 15.08.2023, 10:00 Uhr MESZ Stadion/Spielort : Eden Park, Auckland (Neuseeland)

: Eden Park, Auckland (Neuseeland) Schiedsrichterin: Edina Alves Batista (Brasilien)

Die Niederländerin Lieke Martens und die Spanierin Aitana Bonmati kämpfen um den Ball. Spanien setzte sich im Viertelfinale in der Verlängerung durch.

Wer übertragt das Halbfinale Spanien gegen Schweden im Free-TV?

Das Frauen-WM-Halbfinale zwischen Spanien und Schweden wird live im Free-TV übertragen. Die Übertragungsrechte der Fußball-Weltmeisterschaft 2022 in Katar teilen sich ARD und ZDF. Fans können das Spiel live und in voller Länge im ZDF verfolgen. Die Übertragung im ZDF beginnt um 09:05 Uhr mit den Vorberichten zum Spiel. Moderator Sven Voss führt mit der Expertin Kathrin Lehmann durch die Sendung.

Wo wird das Halbfinale Spanien - Schweden im Stream übertragen?

Für das Frauen-WM-Halbfinale zwischen Spanien und Schweden gibt es einen kostenlosen Stream. Parallel zur Übertragung im Free-TV überträgt das ZDF das Spiel live und in voller Länge in seiner Mediathek. Auch ZDF Sport überträgt das Spiel im Livestream. Alle Informationen zur Übertragung:

Free-TV : ZDF

: ZDF Pay-TV : -

: - Livestream: ZDF-Mediathek, ZDF-Sport

Termine der Fußball-WM der Frauen 2023

Bei der Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen 2023 fanden bis zum 3. August die Vorrundenspiele statt. Die besten zwei Teams der acht Vorrundengruppen qualifizierten sich für das Achtelfinale. Danach folgen Viertelfinale, Halbfinale, Spiel um Platz 3 und das Finale am 20. August in Sydney.

Alle Informationen zum Zeitplan der Fußball-WM der Frauen vom 20. Juli bis 20. August 2023 in der Übersicht:

Vorrunde : Vom 20. Juli bis zum 3. August 2023

: Vom 20. Juli bis zum 3. August 2023 Achtelfinale : Vom 5. bis 8. August 2023

: Vom 5. bis 8. August 2023 Viertelfinale : Vom 11. bis 12. August 2023

: Vom 11. bis 12. August 2023 Halbfinale : Vom 15. bis 16. August 2023

: Vom 15. bis 16. August 2023 Spiel um Platz 3 : 19. August 2023

: 19. August 2023 Finale: 20. August 2023

Torschützenliste Fußball-WM der Frauen

Bislang sind 60 von 64 Spielen bei der Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen 154 Tore gefallen. Das sind bislang die erfolgreichsten Torschützinnen.

5 Tore: Hinata Miyazawa (Japan)

4 Tore: Kadidiatou Diani (Frankreich), Amanda Ilestedt (Schweden), Alexandra Popp (Deutschland), Jill Roord (Niederlande)

3 Tore: Ary Borges (Brasilien), Aitana Bonmati (Spanien), Jennifer Hermoso (Spanien), Lauren James (England), Eugenie Le Sommer (Frankreich), Hayley Raso (Australien), Alba Redondo (Spanien), Sophie Roman Haug (Norwegen)

Frauen-WM-Spielplan als PDF zum Download