Am Samstagabend, den 31.07.2021 um 20:30 Uhr, erwartet uns ein Topspiel in der 2. Fußball-Bundesliga. Fortuna Düsseldorf empfängt in der Merkur-Spiel-Arena den SV Werder Bremen. Es werden 18.000 Zuschauer erwartet. Beide Teams wollen dieses Jahr oben mitspielen und haben das Ziel, in die 1. Bundesliga aufzusteigen. Fortuna Düsseldorf hat einen gelungenen Saisonstart hingelegt. Die Fortuna konnte das erste Spiel der Saison gegen Sandhausen souverän mit 2:0 gewinnen. Werder Bremen hat sich gegen Hannover 96 schwer getan und musste sich im Nordduell mit einem Punkt zufrieden geben. Es ist ein sogenanntes 6-Punkte-Spiel. Derjenige der gewinnt, hat die Möglichkeit einen direkten Mitkonkurrenten hinter sich zu lassen und wichtige Punkte zu sammeln.

Fortuna Düsseldorf gegen SV Werder Bremen: aktuelle Form, Bilanz und Statistik vor dem Topspiel

Düsseldorf hat eine ordentliche Vorbereitung hinter sich (zwei Siege, zwei Unentschieden) und konnte im ersten Spiel der Saison gegen Sandhausen ergebnistechnisch überzeugen. Im Auswärtsspiel gegen die Sandhäuser spielte die Mannschaft von Neu-Trainer Christian Preußer eine solide erste Halbzeit. In der zweiten Halbzeit konnte die Fortuna kaum für Entlastung sorgen und konnte sich glücklich schätzen, dass am Ende des Spiels die Null hinten stand. Werder Bremen hat eine sehr gute Vorbereitung hinter sich (vier Siege, zwei Unentschieden, eine Niederlage). Im ersten Saisonspiel gegen Hannover konnten sie jedoch nicht an die Form der Vorbereitung anknüpfen. 1:1 hieß es nach 90 Minuten im Nordduell. Es war ein glücklicher Punkt für die Bremer, denn die 96er ließen viele Chancen am Ende des Spiels liegen. Düsseldorf und Bremen standen sich in der 1. Bundesliga sechs Mal gegenüber. SVW hat im direkten Vergleich knapp die Nase vorne. Drei Siege konnten sie gegen die Düsseldorfer holen. Die Fortuna konnte zwei Mal gewinnen und einmal trennten sich die Teams mit einem Unentschieden. Nur einmal fielen weniger als drei Tore wenn sich diese Teams gegenüberstanden. Das Torverhältnis der Teams lautet: Düsseldorf 11 - Bremen 10.

Was spricht für Fortuna Düsseldorf?

Düsseldorf-Stürmer Rouwen Hennings hat die Fortuna mit zwei Toren gegen Sandhausen zum Sieg geschossen. Einen Stürmer in guter Form zu haben ist immens wichtig in einem Topspiel wie diesem. Auch der Düsseldorfer Keeper Raphael Wolf befindet sich in bestechender Verfassung. Im 1. Saisonspiel konnte er einen Elfmeter parieren und hielt alles, was ihm entgegen kam. In der ersten Halbzeit bewies die Fortuna spielerische Qualität mit schönen Spielzügen. In der zweiten Halbzeit zeigte das Team Kampfgeist und Mentalität. Auch wenn man gegen Sandhausen drei Punkte einfahren konnte, muss gegen die Bremer eine Leistungssteigerung her, sonst wird es schwierig mit dem Heimsieg.

Was spricht für SV Werder Bremen?

Nach einer guten Vorbereitung hat der SVW kein gutes Spiel gegen die Hannoveraner abgeliefert. Nach 90 Minuten hieß es 1:1. Ein mehr als schmeichelhaftes Remis zum Saisonauftakt. Werder Bremen wirkte in vielen Phasen der Partie unentschlossen und immernoch betäubt von der letzten Saison. Für die Bremer ist es das 2. Topspiel in Folge. Wollen sie oben mitspielen, dann müssen sie vorallem in den Topspielen punkten. Trainer Markus Anfang muss gegen die Fortuna erneut auf Leonardo Bittencourt verzichten. Ein Spieler, der den Unterschied machen kann. Gegen Hannover 96 standen sieben Spieler in der Startelf, die aus der 1. Fußball-Bundesliga abgestiegen sind. Ein Erfolg würde ihnen Selbstvertrauen schenken. An Qualität mangelt es bei Bremen nicht.

Prognose und Tipp: Wer gewinnt das Topspiel der 2. Bundesliga?

Beide Teams wollen oben mitspielen und im besten Fall aufsteigen. Für Bremen ist es das zweite Topspiel in Folge. Für sie gibt es kein antasten in die 2. Liga, sondern sie bekommen direkt von Beginn an das volle Programm. Die Fortuna aus Düsseldorf spielt auf heimischem Boden und wird sicherlich ordentliche Unterstützung von den Fans bekommen. Hennings befindet sich momentan in sehr guter Form und ist kaltschnäutzig vor dem Tor. Wir gehen davon aus, dass die Teams mit einem Punkt nach Hause gehen werden. Es wird ein Spiel in dem beide Teams treffen können. Im Kampf um den Aufstieg ist es wichtig, so viele Punkte wie möglich mitzunehmen und wir sind der Meinung, dass beide Teams mit einem Punkt gut leben können.

Alle Infos zur Partie im Überblick:

Teams : Fortuna Düsseldorf, Werder Bremen

: Fortuna Düsseldorf, Werder Bremen Wettbewerb : 2. Bundesliga, 2. Saisonspiel

: 2. Bundesliga, 2. Saisonspiel Datum und Uhrzeit : 31.07.2021, 20:30 Uhr

: 31.07.2021, 20:30 Uhr Ort : Merkur-Spiel-Arena, Düsseldorf

: Merkur-Spiel-Arena, Düsseldorf zugelassene Zuschauer: 18.000

Die besten Tipps und Quoten für Düsseldorf vs Bremen:

Wo wird das Topspiel der 2. Bundesliga zwischen Düsseldorf und Bremen übertragen?

Das Topspiel der 2. Bundesliga wird ab 19:30 Uhr (Anpfiff 20:30 Uhr) im Free-TV auf Sport 1 übertragen. Neben der Übertragung im Free-TV, kann man das Spiel auch im Pay-TV auf Sky verfolgen.

Alle Infos zur Übertragung von Düsseldorf gegen Bremen, am 31.07.2021, findet ihr hier:

