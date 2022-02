Am Sonntag, 13.02.2022, treffen Fortuna Düsseldorf und Schalke 04 am 22. Spieltag der 2. Bundesliga aufeinander.

Wer überträgt das Spiel Düsseldorf gegen Schalke im Free-TV ?

? Wird es einen kostenlosen Live-Stream geben?

geben? Alle Infos zur Übertragung der Partie Düsseldorf gegen S04 findet ihr hier.

Fortuna Düsseldorf gegen Schalke 04 Übertragung: Anpfiff, Spielort, Datum

Das Spiel der 2. Fußball-Bundesliga zwischen Fortuna Düsseldorf und Schalke findet am Sonntag, den 13.02.2022, um 13:30 Uhr in der Merkur Spiel-Arena in Düsseldorf.

Alle Infos zum Spiel der 2. Liga hier im Überblick:

Teams : Fortuna Düsseldorf, Schalke 04

: Fortuna Düsseldorf, Schalke 04 Wettbewerb : 2. Bundesliga, 22. Spieltag

: 2. Bundesliga, 22. Spieltag Datum und Uhrzeit : 13.02.2022, um 13:30 Uhr

: 13.02.2022, um 13:30 Uhr Spielort: Merkur Spiel-Arena, Düsseldorf

Fortuna Düsseldorfs neuer Cheftrainer Daniel Thioune bekommt es in seinem ersten Pflichtspiel mit Aufstiegsaspirant Schalke 04 zu tun.

© Foto: Roland Weihrauch/dpa

Düsseldorf gegen Schalke: Welcher Sender überträgt das Spiel der 2. Liga live im TV?

Die Partie zwischen Fortuna Düsseldorf gegen Schalke wird nicht live im Free-TV übertragen. Der Pay-TV-Sender Sky hat sich die Übertragungsrechte gesichert. Dort wird die Begegnung bei Sky Sport 1 in der Konferenz und Sky Sport 2 in der Einzelspieloption live und in voller Länge zu sehen sein.

Düsseldorf vs. Schalke in der 2. Liga: Gibt es einen kostenlosen Live-Stream?

Einen Live-Stream für das Spiel wird es geben, der allerdings kostenpflichtig ist. Die Partie ist im Stream bei SkyGo und SkyTicket zu sehen.

Alle Infos zur Übertragung Düsseldorf vs. Schalke am 13.02.2022 um 13:30 Uhr: