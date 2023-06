„Idylle ade!“, heißt es kommenden Winter für neun Prominente, wenn diese in ein Selbstversorger-Forsthaus im idyllischen Kärnten ziehen und sich dort beweisen müssen. Joyn bringt den österreichischen Reality-Hit „Forsthaus Rampensau“ nach Deutschland. Wer wird die erste Rampensau Deutschlands?

In diesem Artikel erfahrt ihr, wann und wo ihr „Forsthaus Rampensau Germany“ sehen könnt, wie die Reality-Show funktioniert und alles, was sonst noch wichtig ist.

Wann startet „Forsthaus Rampensau Germany“ auf Joyn?

Ein konkretes Startdatum für „Forsthaus Rampensau Germany“ hat Joyn noch nicht bekannt gegeben. Bisher weiß man nur, dass die Folgen kommenden Winter an den Start gehen werden. Ob das bedeutet, dass man die Reality-Show bereits Ende 2023 genießen kann, oder ob es noch bis Anfang 2024 dauert, ist unklar.

Kommt „Forsthaus Rampensau Germany“ auch im TV?

Aktuell ist „Forsthaus Rampensau Germany“ ausschließlich für Joyn PLUS+ angekündigt. Ob die Folgen doch noch im Free-TV gezeigt werden, dürfte von der Erfolgsquote abhängen. Sobald es hier Neuigkeiten gibt, ergänzen wir diese.

Wie viele Folgen umfasst „Forsthaus Rampensau Germany“?

Für die deutsche Ausgabe von „Forsthaus Rampensau“ sind sieben Folgen angekündigt worden. Das österreichische Original umfasst die gleiche Anzahl an Episoden.

Wie funktioniert die Reality-Show?

Grüne Wiesen, strahlend blauer Himmel, malerische Bergkulisse – und mitten drin: Neun Prominente, die diese Idylle gewaltig ins Wanken bringen. In Österreich wurde die Reality-Show „Forsthaus Rampensau“ zu einem echten Hit. Nun kommt die Sendung auch nach Deutschland. Neun Promis ziehen mit ihren ebenfalls prominenten Lebenspartnern, Freunden oder Familienmitgliedern unter permanenter Kamerabeobachtung in ein Selbstversorger-Forsthaus. Dort leben die insgesamt 18 potenziellen Rampensäue auf 1.300 Metern Höhe in einer charmant-rustikalen Unterkunft ohne jeglichen Luxus. Sie stellen sich nicht nur den alltäglichen Herausforderungen und dem Zusammenleben auf engstem Raum, sondern müssen sich auch noch in amüsant-infantilen Spielen rund um Wissen und Geschicklichkeit beweisen. Wer kämpft sich mit Strategie durch die Nominierungen? Welche Promis erobern das Forsthaus und werden Deutschlands erste Rampensäue? Neben diesem Titel gibt es auch noch ganze 25.000 Euro zu gewinnen.

Wo wurde „Forsthaus Rampensau Germany“ gedreht?

Auch wenn es sich um eine deutsche Ausgabe handelt, wird trotzdem im Lavanttal in Kärnten, also in Österreich, gedreht. Demnach handelt es sich wahrscheinlich um dasselbe Selbstversorger-Forsthaus, das bereits im österreichischen Original als Kulisse diente.

Wer nimmt an „Forsthaus Rampensau Germany“ teil?

Zum aktuellen Zeitpunkt gibt es noch keine Infos darüber, wer sich ins Forsthaus wagen und um den Titel „erste Rampensau Deutschlands“ kämpfen könnte. Sobald Joyn die Teilnehmer bekannt gibt, ergänzen wir diese Infos.