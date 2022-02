Die Formel E-Saison 2022 ist gestartet und geht am Samstag, den 12. Februar, mit dem Großen Preis von Mexiko weiter. Am 28. und 29. Januar fanden bereits die beiden Auftaktrennen in Saudi-Arabien statt. Sieger dort waren der Niederländer Nyck de Vries und Edoardo Mortara aus der Schweiz. Insgesamt sind in der achten Formel-E-Saison 16 Rennen geplant.

Wie ist der Zeitplan des Grand Prix in Mexiko?

des Grand Prix in Mexiko? Wann gehen die Fahrer an den Start ?

? Wo wird das Rennen live im TV und Stream übertragen?

Alle Infos zum Grand Prix von Mexiko lest ihr hier.

Formel-E-Rennen in Mexiko – Start, Strecke, Datum, Uhrzeit

Das Formel-E-Rennen findet am Samstag, 12.02.22, um 23:04 Uhr (deutscher Zeit) in Mexiko statt. Seit 2015 drehen die Fahrer auf dem Stadt-Kurs auf mehr als 2.300 Metern ihre Runden. 2021 wurde das Rennen auf dem Autodromo Hermanos Rodriguez abgesagt, da während der Corona-Pandemie in den Gebäuden der Rennstrecke ein temporäres Krankenhaus eingerichtet wurde.

Wann beginnt das Rennen? Alle Infos zu Datum, Uhrzeit, Strecke und Startzeit im Überblick:

Saison : Formel-E-Saison 2022

: Formel-E-Saison 2022 Rennen : Grand Prix von Mexiko

: Grand Prix von Mexiko Grand Prix : 3 von 16

: 3 von 16 Datum : 12.02.2022

: 12.02.2022 Uhrzeit : 23:04 Uhr (deutscher Zeit)

: 23:04 Uhr (deutscher Zeit) Ort : Mexiko Stadt, Mexiko

: Mexiko Stadt, Mexiko Rennstrecke : Autodromo Hermanos Rodriguez

: Autodromo Hermanos Rodriguez Streckenlänge: 2,606 Kilometer

Formel E 2022 Mexiko: Zeitplan und Termine im Überblick

Das Rennwochenende in Mexiko beginnt am Samstagnachmittag zunächst mit den beiden freien Trainings. Um 18:40 Uhr gehen die Formel-E-Piloten dann für das Qualifying an den Start. Richtig ernst wird es dann um 23:04 Uhr zum offiziellen Rennstart.

Der Zeitplan des Grand Prix in Mexiko:

1. Freies Training 12.02.2022 - 15:00 Uhr (30 Minuten)

2. Freies Training 12.02.2022 - 16:50 Uhr (30 Minuten)

Qualifying 12.02.2022 - 18:40 Uhr (75 Minuten)

Rennen 12.02.2022 - 23:04 Uhr (47 Minuten)

Formel E 2022 live: Wo wird das Rennen in Mexiko im Free-TV übertragen?

Motorsportfans können sich freuen: Die Rennen der Formel-E-Saison werden live im Free-TV übertragen. Nach einem Jahr bei Sat1, übernimmt zur Saison 2022 der Schwestersender ProSieben.

Formel E 2022 Mexiko – Gibt es einen kostenlosen Livestream?

Auch im Internet können die Rennen kostenlos gesehen werden. Sowohl Prosieben als auch ran übertragen im kostenlosen Livestream.

Schon ab 14:55 Uhr können Motorsportfans das 1. Freie Training auf ran.de schauen. Um 18:30 Uhr folgt dort das Qualifying. Die Übertragung des Rennens beginnt auf Prosieben und ran.de um 22:40 Uhr.

Auch das Portal e-formel.de bietet einen kostenlosen Livestream der Trainings und des Qualifyings an.

Die Übertragung des Formel-E-Rennens in Mexiko am 12.02.2022 im Free-TV und Livestream

Formel E 2022 – Das sind die weiteren Rennen der Saison

Hier im Überblick die weiteren Rennen der Formel-E-Saison 2022: