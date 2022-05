Die Autorenn-Serie Formel E macht an diesem Wochenende Station in Berlin. Die Rennen am Samstag, 14.5.2022, und Sonntag auf dem ehemaligen Flughafen Tempelhof sind die Halbzeit für die diesjährige Saison.

Formel E in Berlin – Training, Qualifying, Rennen - Der Zeitplan

- Der Zeitplan Wo werden die Rennen der Formel E live im TV und im Stream übertragen?

und im Stream übertragen? Wie sieht die Strecke in Berlin aus?

aus? Gibt es noch Tickets für die Formel E in Berlin? Und was kosten die Karten?

An diesem Wochenende finden gleich zwei Rennen der Formel E in Berlin statt. Besondere Herausforderung für die 22 Fahrer: Die Strecke wird zwar zwischen den beiden Rennen nicht verändert, muss aber am Sonntag in umgekehrter Richtung durchfahren werden. Hier gibt es den Zeitplan für die Formel E in Berlin:

Erstes Rennen am Samstag, 14.5.2022

1. Freies Training: 7.15 Uhr (Dauer: 30 Minuten)

7.15 Uhr (Dauer: 30 Minuten) 2. Freies Training: 9.00 Uhr (Dauer: 30 Minuten)

9.00 Uhr (Dauer: 30 Minuten) Qualifying: 10.40 Uhr (Dauer: 80 Minuten)

10.40 Uhr (Dauer: 80 Minuten) Rennen: 15.00 Uhr (Dauer: 47 Minuten)

Zweites Rennen am Sonntag, 15.5.2022

1. Freies Training: 7.15 Uhr (Dauer 30 Minuten)

7.15 Uhr (Dauer 30 Minuten) 2. Freies Training: 9.00 Uhr (Dauer 30 Minuten)

9.00 Uhr (Dauer 30 Minuten) Qualifying: 10.40 Uhr (Dauer: 80 Minuten)

10.40 Uhr (Dauer: 80 Minuten) Rennen: 15.00 Uhr (Dauer: 47 Minuten)

Wo werden die Rennen der Formel E live im TV und im Stream übertragen?

ProSieben überträgt die beiden Rennen am Samstag und Sonntag jeweils ab 14.30 Uhr live. Das Qualifying am Samstag läuft ab 10.30 Uhr auf ProSieben MAXX, am Sonntag auf ran.de. Für ProSieben berichten live aus Berlin: Moderatoren-Duo Andrea Kaiser und Matthias Killing, Kommentator Eddie Mielke, die Experten Daniel Abt und Christian Danner sowie Influencer und Rennfahrer Felix von der Laden.

Wie sieht die Strecke in Berlin aus?

Die Rennen der Formel E in Berlin werden auf dem Tempelhofer Feld ausgetragen. Hier handelt es sich um das Gelände des ehemaligen Flughafens Tempelhof. Dieser wurde 2008 geschlossen. Der geschichtsträchtige Ort im Süden der Stadt lässt den Streckenplanern große Freiheiten, da das flache Vorfeld völlig frei genutzt werden kann. Insgesamt ist die angelegte Strecke für die Rennen 2,355 Kilometer lang und hat insgesamt zehn Kurven.

Gibt es noch Tickets für die Formel E in Berlin?