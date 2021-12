Nach der WM ist vor der WM – Nach dem spektakulären Saisonfinale in Abu Dhabi, bei dem Max Verstappen in der letzten Runde an Lewis Hamilton vorbeizog und somit die Weltmeisterschaft für sich entschied, freuen sich Formel-1-Fans bereits auf die nächste Saiosn. Die Formel 1 Saison 2022 startet im März mit dem Grand Prix von Bahrain.

Wann startet die Formel 1 Saison 2022 und wie sieht der Rennkalender aus?

und wie sieht der aus? Welche Fahrer und Autos sind am Start ?

und sind am ? Wo wird die Formel 1 WM 2022 live im TV und Stream übertragen?

und übertragen? Alle Infos findet ihr hier.

Formel 1 Saison 2022 – Rennkalender: Alle Termine und Rennen der neuen Saison

In der kommenden Weltmeisterschaft sind 23 Rennen geplant – zumindest wenn es die Corona-Lage zulässt. Die Formel 1 WM 2022 startet im März mit dem GP in Bahrain. Planmäßiger Schlusspunkt der Saison bildet dann am 20.11.2022 der Große Preis von Abu Dhabi. Zum ersten Mal ist im Jahr 2022 der Große Preis von Miami geplant. Der Große Preis von China entfällt erneut, dafür soll im dritten Jahr in Folge der Große Preis der Emilia-Romagna stattfinden.

Der Rennkalender der kommenden Formel 1 WM 2022 hier im Überblick:

1. Rennen: Großer Preis von Bahrain (Sachir) am 20. März 2022

2. Rennen: Großer Preis von Saudi-Arabien (Jeddah) am 27. März 2022

3. Rennen. Großer Preis von Australien (Melbourne) am 10. April 2022

4. Rennen: Großer Preis von Emilia-Romagna (Imola) am 24. April 2022

5. Rennen: Großer Preis von Miami (USA) am 8. Mai 2022

6. Rennen: Großer Preis von Spanien (Barcelona) am 22. Mai 2022

7. Rennen: Großer Preis von Monaco (Monte Carlo) am 29. Mai 2022

8. Rennen: Großer Preis von Aserbaidschan (Baku) am 12. Juni 2022

9. Rennen: Großer Preis von Kanada (Montreal) am 19. Juni 2022

10. Rennen: Großer Preis von Großbritannien (Silverstone) am 3. Juli 2022

11. Rennen: Großer Preis von Österreich (Spielberg) am 10. Juli 2022

12. Rennen: Großer Preis von Frankreich (Le Castellet) am 24. Juli 2022

13. Rennen: Großer Preis von Ungarn (Budapest) am 31. Juli 2022

14. Rennen: Großer Preis von Belgien (Spa-Francorchamps) am 28. August 2022

15. Rennen: Großer Preis der Niederlande (Zandvoort) am 4. September 2022

16. Rennen: Großer Preis von Italien (Monza) am 11. September 2022

17. Rennen: Großer Preis von Russland (Sotschi) am 25. September 2022

18. Rennen: Großer Preis von Singapur am 2. Oktober 2022

19. Rennen: Großer Preis von Japan (Suzuka) am 9. Oktober 2022

20. Rennen: Großer Preis der USA (Austin) am 23. Oktober 2022

21. Rennen: Großer Preis von Mexiko (Mexiko-Stadt) am 30. Oktober 2022

22. Rennen: Großer Preis von Brasilien (Sao Paulo) am 13. November 2022

23. Rennen: Großer Preis von Abu Dhabi am 20. November 2022

Formel 1 Saison 2022: Welche Fahrer und Autos sind dabei?

Schon während der Formel 1 Saison 2021 wurde einiges bekanntgegeben. Kimi Räikkönen, welcher im Fahrzeug von Alfa Romeo fuhr, beendete seine Karriere nach der WM. Sein Nachfolger wird Ex-Hamilton Kollege um WM-Dritte Valtteri Bottas. Den Platz des Finnen bei Mercedes nimmt wiederrum George Russell ein, der Williams nach drei Saisons verlässt. Der Brite George Russell macht somit Platz für Alexander Albon, der nach einer einjährigen Pause in die Königsklasse des Rennsports zurückkehrt. Auch einen Newcomer wird die Formel 1 willkommen heißen. Der Chinese Zhou Guanyu wird Bottas´ neuer Teamkollege bei Alfa Romeo.

Er wird Nachfolger von Antonio Giovinazzo, der zur kommenden Saison bei Dragon/Penske Autosport in die FIA-Formel-E-Weltmeisterschaft wechselt.

Hier findet ihr alle Formel und Teams der kommenden Formel 1 Saison 2022:

Red Bull Racing: Max Verstappen (Niederlande), Sergio Perez (Mexiko)

Mercedes AMG: Lewis Hamilton (Großbritannien), George Russell (Großbritannien)

Ferrari : Charles Leclerc (Monaco), Carlos Sainz (Spanien)

: Charles Leclerc (Monaco), Carlos Sainz (Spanien) McLaren : Daniel Ricciardo (Australien), Lando Norris (Großbritannien)

: Daniel Ricciardo (Australien), Lando Norris (Großbritannien) Alpine : Fernando Alonso (Spanien), Esteban Ocon (Frankreich)

: Fernando Alonso (Spanien), Esteban Ocon (Frankreich) AlphaTauri : Pierre Gasly (Frankreich), Yuki Tsunoda (Japan)

: Pierre Gasly (Frankreich), Yuki Tsunoda (Japan) Aston Martin : Sebastian Vettel (Deutschland), Lance Stroll (Kanada)

: Sebastian Vettel (Deutschland), Lance Stroll (Kanada) Williams : Nicholas Latifi (Kanada), Alexander Albon (Thailand)

: Nicholas Latifi (Kanada), Alexander Albon (Thailand) Alfa Romeo : Valtteri Bottas (Finnland), Zhou Guanyu (China)

: Valtteri Bottas (Finnland), Zhou Guanyu (China) Haas F1 Team: Mick Schumacher (Deutschland), Nikita Mazepin (Russland)

Formel 1 WM 2022: Übertragung live im TV und Stream

Viele Formel 1 Fans fragen sich, ob die kommende WM im live im TV übertragen wird. RTL hat sich die Rechte für vier Rennen gesichert und wird somit an einzelnden Wochenenden im deutschen Free-TV zu sehen sein. Um welche Rennen es sich handelt, ist noch unklar.

Wie bereits in der vergangenen Saison wird im Jahr 2022 der Pay-TV Sender Sky die komplette Formel 1 WM live übertragen.