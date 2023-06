Die Formel 1 gastiert diese Woche in Barcelona/Spanien. Max Verstappen, Charles Leclerc und Co. kämpfen um die besten Positionen.

In diesem Artikel findet ihr alle Informationen rund um das Formel-1-Rennen in Spanien und die Übertragung im TV und Livestream.

Formel 1 Spanien 2023: Rennstart heute, Zeitplan, Uhrzeit, Termine

Das Rennwochenende auf dem Kurs von Barcelona beginnt am Freitag um 13:30 Uhr mit dem 1. freien Training und geht um 17 Uhr mit dem 2. Training weiter. Am Samstag findet um 12:30 Uhr das 3. Training statt, bevor um 16 Uhr das Qualifying ansteht. Am Sonntag geht es mit dem Rennen weiter, Rennstart ist um 15:00 Uhr.

Den Zeitplan und die Termine für den Start in Barcelona findet ihr hier:

1. Training : Freitag, 2. Juni 2023, ab 13.30 Uhr

: Freitag, 2. Juni 2023, ab 13.30 Uhr 2. Training : Freitag, 2. Juni 2023, ab 17.00 Uhr

: Freitag, 2. Juni 2023, ab 17.00 Uhr 3. Training : Samstag, 3. Juni 2023, ab 12.30 Uhr

: Samstag, 3. Juni 2023, ab 12.30 Uhr Qualifying : Samstag, 3. Juni 2023, ab 16.00 Uhr

: Samstag, 3. Juni 2023, ab 16.00 Uhr Rennen: Sonntag, 4. Juni 2023, 15.00 Uhr

Formel 1 in Barcelona: Strecke, Ort, Rekord – Alles zum Großen Preis von Spanien

Der Circuit de Barcelona-Catalunya ist eine der bekanntesten Rennstrecken in der Formel 1. Sie befindet sich in Montmeló, einem Vorort von Barcelona in Spanien.

Die Strecke wurde 1991 eröffnet und hat seitdem jährlich den Großen Preis von Spanien ausgetragen. Sie ist 4,675 km lang und besteht aus 16 Kurven, von denen die meisten in Richtung rechts abbiegen. Eine Besonderheit der Strecke ist die lange Gerade, auf der die Fahrer hohe Geschwindigkeiten erreichen und gute Überholmanöver zeigen können.

Die Strecke ist auch für Tests außerhalb der Formel 1-Saison sehr beliebt, da das Wetter in Barcelona in den Wintermonaten größtenteils sonnig und mild ist. Diese Tests dienen den Teams dazu, ihre Autos und ihre Strategien für die kommende Saison zu optimieren.

Der wievielte Grand Prix steht uns bevor? Wie lang ist die Strecke in Barcelona? Alle Infos zum Großen Preis von Spanien im Überblick:

Strecke : Circuit de Barcelona-Catalunya

: Circuit de Barcelona-Catalunya Ort : Monaco

: Monaco Grand Prix : 9 von 24

: 9 von 24 Datum : 4. Juni 2023

: 4. Juni 2023 Uhrzeit : 15:00 Uhr

: 15:00 Uhr Streckenlänge : 4.675 km

: 4.675 km Rundenzahl : 66 Runden

: 66 Runden Renndistanz : 308.424 km

: 308.424 km Rundenrekord: 1:18.149 (Max Verstappen, 2021)

Formel 1 in Spanien live: Die Übertragung im TV und Stream

Ausführlich und in voller Länge ist das gesamte Rennwochenende auf dem Pay-TV-Sender Sky Sport F1 zu sehen. Kommentator Sascha Roos, Moderator Peter Hardenacke und Reporterin Sandra Baumgartner führen durch die Übertragungen. Sky bietet auch einen Livestream über SkyGo und WOW (ehemals Sky Ticket) an.

Alle Infos zur Übertragung im Überblick:

1. + 2. Training am Freitag: Live bei Sky

am Freitag: Live bei Sky 3. Training am Samstag: Live bei Sky

am Samstag: Live bei Sky Qualifying am Samstag: Live bei Sky

am Samstag: Live bei Sky Rennen: am Sonntag: Live bei Sky

F1 in Barcelona: Gibt es eine Übertragung im Free-TV auf RTL?

Hier gibt es keine erfreulichen Nachrichten. Das Formel 1-Rennen in Spanien wird nicht im Free-TV übertragen. RTL besitzt seit dieser Saison keine Rechte mehr an der Formel 1. Das Rennen kann nur exklusiv bei Sky geschaut werden.

Formel 1 2023 live im Free-TV: Welche Rennen werden auf RTL übertragen?

Erstmals seit vielen Jahren wird diese Saison kein einziges Rennen im Free-TV auf RTL zu sehen sein. Der Kölner Sender durfte 2022 noch vier Rennen zeigen, seit dieser Saison liegen die Rechte bis 2027 exklusiv beim Pay-TV-Sender Sky.