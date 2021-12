Spannend wie noch nie. Die Formel-1 WM geht in die Schlussphase. Zwei Rennen vor Ende bleibt der Kampf um Gold offen. Am Sonntag, den 05.12.2021, findet das Rennen in Jeddah statt. Vor dem Grand Prix von Saudi-Arabien Max Verstappen und Lewis Hamilton trennen magere acht Punkte. Zwar war Verstappen in der laufenden WM-Saison der konstantere Fahrer, doch Hamilton hat in den letzten Rennen bewiesen, dass mit ihm jederzeit zu rechnen ist und kein Titel in der Königsklasse den Rennsports geschenkt wird. Auch in der Team-Wertung wird es noch einmal richtig spannend. Mercedes liegt fünf Punkte vor Red-Bull, doch noch sind zwei Grands Prix zu fahren. Ein Zweikampf wie kein anderer erwartet uns in Saudi-Arabien. Wer wird die Nase vorn haben?

Formel-1-Rennen in Saudi-Arabien: Uhrzeit, Datum, Start, Strecke

Das Formel-1-Rennen findet am Sonntag, den 05.12.2021, um 15:00 Uhr in Jeddah statt. Der Jeddah Corniche Circuit ist der jüngste Neuzgang in dem Formel-1-Kalender. Lange Gerade und enge Kurven sollen für ein Überholspektakel sorgen..Die Strecke in Saudi-Arabien ist der schnellste Straßenkurs im Kalender mit geschätzten Höchstgeschwindigkeiten von 322 km/h zwischen den Kurven 25-27.

Saison: Formel 1 Saison 2021

Rennen: Großer Preis von Saudi-Arabien

Grand Prix: 21 von 22

Datum: 05.12.2021

Uhrzeit: 18:30 Uhr

Ort: Jeddah, Saudi-Arabien

Rennstrecke: Jeddah Corniche Circuit

: Jeddah Corniche Circuit Streckenlänge: 6,174 Kilometer

Formel 1 2021 live: Welcher Sender überträgt das Rennen in Jeddah heute im TV und Stream?

Das Rennen live verfolgen können Formel-1-Fans lediglich bei Sky. Somit wird der Große Preis von Saudi-Arabien nicht im Free-TV oder kostenlosen Live-Stream zu sehen sein. Für den Pay-TV-Sender Sky muss ein kostenpflichtiges Abo abgeschlossen werden.

Auf Sky Sport F1 (HD) werden dann alle Sessions vom Wochenende inklusive Rennen übertragen.

Im Livestream wird das Rennen in Doha zudem von Sky über die SkyGo-App oder ein kostenpflichtiges SkyTicket angeboten.

Startaufstellung des F1-Rennens in Saudi-Arabien: Hamilton auf der Pole, Verstappen nicht neben ihm

Lewis Hamilton hat sich die erste Pole Position für das Formel-1-Rennen in Saudi-Arabien gesichert. Der Mercedes-Pilot verwies in der Qualifikation am Samstag auf dem Dschidda Corniche Circuit seinen Teamkollegen Valtteri Bottas auf den zweiten Platz. Hamilton profitierte bei seiner fünften Pole der Saison von einem Fehler von WM-Spitzenreiter Max Verstappen auf der letzten Runde. Der Niederländer war auf dem Weg zur Bestzeit, raste aber in die Mauer und wurde dadurch auf dem 6,174 Kilometer langen Kurs am Roten Meer nur Dritter.