Die Formel-1-WM 2021 läuft auf Hochtouren und mit dem Steiermark Grand Prix in Österreich steht das achte von insgesamt 23 Rennen an. Somit geht auch der Zweikampf zwischen Lewis Hamilton und Max Verstappen in die nächste Runde. Ob Max Verstappen sich absetzen kann und sich noch mehr Luft an der Spitze verschaffen kann, wird sich im Red Bull Ring zeigen.

Wann findet der GP von Österreich statt? Wann gehen die Fahrer an den Start? Wo wird das Rennen live im Free-TV und Live-Stream übertragen? Wann finden die freien Trainings und das Qualifying statt?

Alle Infos zum Grand Prix in Österreich hier im Überblick.

Formel 1 Rennen in Österreich: Datum, Uhrzeit, Start und Strecke

Der Start des Formel-1-Rennens in Steiermark hier im Überblick:

Saison : Formel 1 Saison 2021

: Formel 1 Saison 2021 Rennen : Großer Preis von Österreich

: Großer Preis von Österreich Grand Prix : 8 von 23

: 8 von 23 Datum : 27.06.2021

: 27.06.2021 Uhrzeit : 15:00 Uhr

: 15:00 Uhr Ort : Steiermark, Österreich

: Steiermark, Österreich Rennstrecke : Red Bull Ring

: Red Bull Ring Streckenlänge: 4,318 Kilometer

Lewis Hamilton und Max Verstappen kämpfen um Gold bei der Formel-1-WM 2021.

© Foto: David Davies/dpa

Zeitplan und Termine des GP in der Steiermark: Training, Qualifying und Rennen

Der Zeitplan und die Termine im Überblick:

1. Training : Freitag, 25.06.2021, um 11:30 Uhr

: Freitag, 25.06.2021, um 11:30 Uhr 2. Training : Freitag, 25.06.2021, um 15:00 Uhr

: Freitag, 25.06.2021, um 15:00 Uhr 3. Training : Samstag, 26.06.2021, um 12:00 Uhr

: Samstag, 26.06.2021, um 12:00 Uhr Qualifying : Samstag, 26.06.2021, um 15:00 Uhr

: Samstag, 26.06.2021, um 15:00 Uhr Rennen: Sonntag, 27.06.2021, um 15:00 Uhr

Formel 1 Übertragung im TV 2021: Free-TV, Live-Stream, Übertragung

Das gesamte Formel 1 Wochenende wird live im Pay-TV auf Sky übertragen. Vier Rennen werden in dieser Saison live im Free-TV gezeigt. Das Rennen in Steiermark gehört nicht zu den vier Rennen und wird daher nur im Pay-TV zu sehen sein. Alle Infos zur Übertragung des Grand Prix in Steiermark, Österreich