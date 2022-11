steht sensationell auf der Pole Position für dasin. Alledings hat er harte Konkurrenz hinter sich, Max Verstappen ist so etwas wie der König der Sprintrennen in derNahezu alle Sprints konnte der Niederländer seit letzter Saison für sich entscheiden. Dieses Jahr hat er beide bisher für sich entscheiden können. Konnte er sich imvon Brasilien für das Sprintrennen in die richtige Position bringen? Nach Platz zwei im Qualifying ist alles möglich. Das Ergebnis des Sprints bildet die Startaufstellung für das Rennen am Sonntag.