Nachdem die Formel 1 letzte Woche noch in Barcelona zu Gast war, geht es für Max Verstappen und Co. nun 6000 Kilometer Luftlinie über den großen Teich nach Montreal, wo der Große Preis von Kanada ausgetragen wird. Wie immer bei dem Rennen auf dem Circuit Gilles Villeneuve werden volle Tribünen erwartet – und schwierige Witterungsbedingungen. Oft regnet es sintflutartig, wechselhaftes Wetter ist ein fester Punkt auf der Tagesordnung.

In diesem Artikel findet ihr alle Informationen rund um das Formel-1-Rennen in Kanada und die Übertragung im TV und Livestream.

Formel 1 Kanada 2023: Zeitplan, Uhrzeit und Termine

Das Rennwochenende auf dem engen Kurs von Montreal beginnt am Freitag um 19:30 Uhr mit dem 1. freien Training und geht um 23 Uhr mit dem 2. Training weiter. Am Samstag findet um 18:30 Uhr das 3. Training statt, bevor um 22 Uhr das Qualifying ansteht. Am Sonntag um 20:00 Uhr findet dann mit den Rennen das Highlight an diesem Formel-1-Wochenende statt.

Den Zeitplan und die Termine für den Start in Kanada findet ihr hier:

1. Training : Freitag, 16. Juni 2023, ab 19.30 Uhr

: Freitag, 16. Juni 2023, ab 19.30 Uhr 2. Training : Freitag, 16. Juni 2023, ab 23.00 Uhr

: Freitag, 16. Juni 2023, ab 23.00 Uhr 3. Training : Samstag, 17. Juni 2023, ab 18.30 Uhr

: Samstag, 17. Juni 2023, ab 18.30 Uhr Qualifying : Samstag, 17. Juni 2023, ab 22.00 Uhr

: Samstag, 17. Juni 2023, ab 22.00 Uhr Rennen: Sonntag, 18. Juni 2023, 20.00 Uhr

Formel 1 in Montreal: Strecke, Ort, Rekord – Alles zum Großen Preis von Kanada

Die Formel 1 Strecke in Montreal, auch bekannt als Circuit Gilles Villeneuve, ist eine Rennstrecke in der kanadischen Stadt Montreal. Sie wurde 1978 eröffnet und war seitdem regelmäßig Austragungsort des Großen Preises von Kanada. Die Strecke ist 4,361 Kilometer lang und verfügt über 14 Kurven. Sie ist bekannt für ihre schnellen Abschnitte und die Herausforderung, die sie für die Fahrer darstellt. Sie ist auch eine der beliebtesten Strecken unter den Fahrern und Fans aufgrund ihrer Atmosphäre und der Stadt Montreal selbst.

Der wievielte Grand Prix steht uns bevor? Wie lang ist die Strecke in Montreal? Alle Infos zum Großen Preis von Kanada im Überblick:

Strecke : Circuit Gilles-Villeneuve

: Circuit Gilles-Villeneuve Ort : Montreal

: Montreal Grand Prix : 10 von 24

: 10 von 24 Datum : 18. Juni 2023

: 18. Juni 2023 Uhrzeit : 20:00 Uhr

: 20:00 Uhr Streckenlänge : 4.361 km

: 4.361 km Rundenzahl : 70 Runden

: 70 Runden Renndistanz : 305.270 km

: 305.270 km Rundenrekord: 1:13.078 (Valtteri Bottas, 2019)

Formel 1 in Kanada live: Die Übertragung im TV und Stream

Ausführlich und in voller Länge ist das gesamte Rennwochenende auf dem Pay-TV-Sender Sky Sport F1 zu sehen. Kommentator Sascha Roos, Moderator Peter Hardenacke und Reporterin Sandra Baumgartner führen durch die Übertragungen. Sky bietet auch einen Livestream über SkyGo und WOW (ehemals Sky Ticket) an.

Alle Infos zur Übertragung im Überblick:

1. + 2. Training am Freitag: Live bei Sky

am Freitag: Live bei Sky 3. Training am Samstag: Live bei Sky

am Samstag: Live bei Sky Qualifying am Samstag: Live bei Sky

am Samstag: Live bei Sky Rennen: am Sonntag: Live bei Sky

F1 in Montreal: Gibt es eine Übertragung im Free-TV auf RTL?

Hier gibt es keine erfreulichen Nachrichten. Das Formel 1-Rennen in Kanada wird nicht im Free-TV übertragen. RTL besitzt seit dieser Saison keine Rechte mehr an der Formel 1. Das Rennen kann nur exklusiv bei Sky geschaut werden.

So geht es nach dem Großen Preis von Kanada weiter