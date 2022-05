Die Formel 1 geht am heutigen Freitag, den 6.5.2022, in Miami weiter. Für die Formel-1-Piloten ist Miami in der laufenden Saison einer von insgesamt zwei Grand Prix in den USA. Das Rennwochenende startet bereits am Freitag mit den ersten freien Trainings. Das Qualifying findet am Samstag statt, das große Rennen folgt am Sonntag.

Termine : Wann finden Training und Qualifying statt?

: Wann finden Training und Qualifying statt? Übertragung : Wo wird die Formel 1 heute live im TV übertragen?

: Wo wird die Formel 1 heute live im TV übertragen? Alle Infos zur Formel 1 heute in Miami bekommt ihr hier.

Formel 1 Training heute live: Deutsche Uhrzeit und Start in Miami am 6.5.2022

Das Formel-1-Wochenende in Miami findet nach dem üblichen Modus – also ohne Sprintrennen –statt. Am Freitag um 20:30 Uhr steht das 1. freie Training auf dem Programm, um 23:30 Uhr folgt das 2. freie Training.

Alle Infos zu den Terminen in Miami am heutigen Freitag, den 6.5.2022:

Freitag, 22. April 2022: 1. und 2. Freies Training

20:30 - 21:30 Uhr: 1. Freies Training

23:30 - 00:30 Uhr: 2. Freies Training

Charles Leclerc (rechts im Bild) vom Team Ferrari führt das WM-Klassement vor dem Grand Prix in Miami mit 86 Punkten an, der zweitplatzierte Max Verstappen hat 59 Punkte auf dem Konto.

Training heute live: Übertragung der Formel 1 im TV und Stream

Sky ist wie gewohnt auch an diesem Formel-1-Wochenende hautnah dabei und überträgt den Großen Preis von Miami live. Motorsportfreunde können vom 1. Freien Training bis zur letzten Pressekonferenz alles auf dem Motorsportsender Sky Sport F1 verfolgen. Zudem bietet Sky eine Übertragung im Live-Stream über die Sky Go App und über Sky Ticket an. Und was ist mit einer Übertragung auf RTL? Leider werden die freien Trainings, das Qualifyings und das Rennen nicht im Free-TV ausgestrahlt.

Welche Formel-1-Rennen werden 2022 live im Free-TV übertragen?

Formel-1-Saison 2022 leider auf einen Großteil der kostenlosen TV-Übertragungen verzichten. Um alle Rennen live zu sehen, müssen sie ein Sky-Abonnement abgeschlossen haben. Ein kleiner Trost: Vier der 22 Rennen im RTL im Free-TV zu sehen. Rennsportfans müssen in der aktuellenleider auf einen Großteil der kostenlosen TV-Übertragungen verzichten. Um allelive zu sehen, müssen sie ein Sky-Abonnement abgeschlossen haben. Ein kleiner Trost: Vier der 22 Rennen im Formel-1-Rennkalender 2022 sind live aufzu sehen.

Formel 1 in Miami: Wer sind die Favoriten auf den Sieg?