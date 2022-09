Florian Wirtz war einer der Shootingstars der vergangenen Saison. In der Liga stellt er Rekorde auf und auch in der Nationalmannschaft kämpfte er sich langsam in die Stammmannschaft. Dann der Schock am 26. Spieltag der letzten Saison: Knie verdreht gegen Köln, Kreuzbandriss, mehrere Monate Pause. Wirtz befindet sich derzeit in der Reha, ob es zur Florian Wirtz aus? Der FC Bayern München warb um den jungen Mittelfeldmann, letztlich verlängerte Wirtz seinen Vertrag in Leverkusen im Juni bis 2027. Doch wie sieht es beim Youngster privat aus? war einer derder vergangenen Saison. In der Liga stellt erauf und auch in der Nationalmannschaft kämpfte er sich langsam in die Stammmannschaft. Dann der Schock am 26. Spieltag der letzten Saison: Knie verdreht gegen Köln, Kreuzbandriss, mehrere Monate Pause. Wirtz befindet sich derzeit in der Reha, ob es zur WM in Katar reicht, ist unsicher. Gegenüber dem Kicker sagte Bayer-Geschäftsführer Simon Rolfes: „Das wird eine enge Kiste“. Jedoch wäre eine weitere Verletzung schlimmer, als die WM zu verpassen. Nicht die besten Aussichten für das Top-Talent. Doch wie sieht die Zukunft vonaus? Derwarb um den jungen Mittelfeldmann, letztlichWirtz seinen Vertrag in Leverkusen im Juni bis. Doch wie sieht es beim Youngster privat aus?

Freundin, Frisur, Gehalt, Instagram– alle Infos und Fakten zu Florian Wirtz findet ihr hier.

Florian Wirtz Steckbrief: Alter, Sternzeichen, Wohnort, Größe

Florian Wirtz wurde am 03.05.2003 in Pulheim geboren. Derzeit ist er bei Bayer 04 Leverkusen unter Vertrag.

Alle Infos zu Florian Wirtz im Überblick:

Name : Florian Richard Wirtz

: Florian Richard Wirtz Alter : 19

: 19 Geburtstag : 03.05.2003

: 03.05.2003 Sternzeichen : Stier

: Stier Größe : 176 cm

: 176 cm Geburtsort : Pulheim

: Pulheim Wohnort : Leverkusen

: Leverkusen Staatsangehörigkeit : Deutsch

: Deutsch Beruf : Fußballprofi

: Fußballprofi Rückennummer : 27 (Leverkusen), 22 (Deutschland)

: 27 (Leverkusen), 22 (Deutschland) Beziehungsstatus : nichts bekannt

: nichts bekannt Instagram: @flowirtz27

Florian Wirtz: Bisherige Karriere des Leverkuseners

Die junge Karriere des Florian Wirtz begann beim Grün-Weiß Brauweiler. Die komplette Jugend durchlief Wirtz beim 1. FC Köln. Nach knapp 10 Jahren bei der Jugendabteilung des 1. FC Köln wechselte er im Jahr 2019/2020 zu Bayer 04 Leverkusen, wo er für den Profi-Kader verpflichtet wurde und seine ersten Einsätze in der 1. Bundesliga und im DFB-Pokal bekam. In der Saison 20/21 war Wirtz trotz seinen jungen Jahren (17) nicht mehr aus der Stamm-Elf weg zu denken. In 29 Bundesligaspielen erzielte er 5 Tore. Florian Wirtz wird seit längerem beobachtet und die meisten internationalen Top-Klubs sind stark an einer Verpflichtung interessiert, denn er ist der jüngste Spieler in der Bundesliga-Geschichte mit zehn Tor-Erfolgen. Seinen zehnten Treffer erzielte im Spiel seines Clubs Bayer Leverkusen gegen den FSV Mainz 05. Wirtz war zu dem Zeitpunkt 18 Jahre und 145 Tage alt. Den bisherigen Rekord hielt Fußball-Weltmeister Lukas Podolski. Mit nun 19 Jahren hat der Leverkusener bereits 60 Bundesliga-Spiele absolviert und erzielte dabei 13 Treffer.

Florian Wirtz Gehalt: So viel verdient das Offensiv-Star

Der Mittelfeld-Spieler von Bayer 04 Leverkusen ist heiß begehrt. Dennoch unterzeichnete Wirtz jüngst einen Vertrag bei Leverkusen bis 2027. Dafür soll Wirtz jährlich um die 2,5 Millionen Euro verdienen.

Florian Wirtz: Freundin und Instagram

Florian Wirtz ist schon in jungen Jahren sehr erfolgreich und gilt als eines der größten deutschen Fußballtalente. Und privat? Hat Florian Wirtz eine Freundin? Die beste und wohl zu diesem Zeitpunkt auch korrekteste Antwort lautet: wahrscheinlich nicht. Falls Wirtz doch eine Frau an seiner Seite haben sollte, ist er Meister im Verbergen, denn auf seinem Instagram-Profil befinden sich jedenfalls fast ausschließlich Bilder aus dem Alltag eines Profi-Fußballers. Sei es Spiel, Training oder Presse-Termin.