Er schippert als „Traumschiff“-Kapitän durchs ZDF, ist Mitglied der Band Klubbb3 und sowohl als Sänger als auch Moderator nicht mehr aus der deutschen Schlagerszene wegzudenken: Florian Silbereisen ist ein echtes Allround-Talent. Aktuell wird er als Jury-Nachfolger von Dieter Bohlen bei DSDS gehandelt. Beruflich läuft es bei ihm mehr als rund. Aber wie sieht es bei dem Ex von Helene Fischer privat aus?

Freundin, Alter, Vermögen, Shows und mehr – alle Infos zum Schlagerstar Silbereisen findet ihr in diesem Porträt.

Florian Silbereisen Steckbrief: Alter, Freundin, Größe

Hier findet ihr die wichtigsten Infos zu Florian Silbereisen:

Name: Florian Silbereisen

Alter: 39

Geburtstag: 04.08.1981

Geburtsort: Tiefenbach

Sternzeichen: Löwe

Größe: 1,83 m

Staatsangehörigkeit: Deutsch

Beruf: Sänger, Moderator, Schauspieler, Juror

Freundin: derzeit unbekannt

Florian Silbereisen: Werdegang und Karriere

Seine ersten Erfahrungen in der Volksmusik machte Florian Silbereisen als Instrumentalsolist mit der Harmonika. Diese musikalische Begabung führte ihn schließlich 1991 in den „Musikantenstadl“ und 1999 trat er erstmals bei Carmen Nebel auf, wodurch er sich im Fernsehen einen Namen machte. Später tourte er mit Stefan Mross und Stefanie Hertel.

Im Jahr 2004 trat er die Nachfolge von Moderatorin Carmen Nebel für die „Feste der Volksmusik“ an. Sein Debüt als Schauspieler feierte er in einem ARD-Film im Jahr 2006. Im selben Jahr stand er auch das erste Mal als Musical-Darsteller auf der Bühne.

2015 wurde er Mitglied in der Band Klubbb3. Seit 2019 spielt er im „Traumschiff“ und bei „Kreuzfahrt ins Glück“ die Rolle des Kapitäns.

Florian Silbereisen: Ex-Freundin Helene Fischer

Lange waren Florian Silbereisen und Schlagersängerin Helene Fischer das Traumpaar der Schlagerwelt. Von 2008 an waren die beiden offiziell ein Paar, bis sie 2018 ihre Trennung bekannt gegeben haben.

Trotz häufiger Mutmaßungen, die beiden seien doch wieder zusammen, ist Helene Fischer offiziell seit 2019 mit dem Luftakrobaten Michael Seitel zusammen.

Ob Florian Silbereisen wieder liiert ist, ist aktuell aber nicht bekannt.

Florian Silbereisen: Bohlen-Nachfolger in DSDS-Jury?

In den Live-Shows von DSDS 2020 war Florian Silbereisen bereits als Juror dabei, nachdem Dieter Bohlen als Jury-Mitglied ausfiel. Das könnte in der nächsten Staffel dauerhaft werden: Aktuell gibt es Gerüchte, dass der 39-Jährige der Nachfolger von Dieter Bohlen als Chefjuror werden soll. Bestätigt hat das der Schlagerstar aber noch nicht.

Florian Silbereisen: Band Kubbb3

Im Jahr 2015 gründete er gemeinsam mit dem Niederländer Jan Smit und dem Belgier Christoff de Bolle die internationale Schlagerband Klubbb3. Mit ihrem Debüt-Album „Vorsicht unzensiert!“ schafften sie es auf den vierten Platz der deutschen Albumcharts. Insgesamt veröffentlichten sie vier Alben.

Ende 2019 nahm sich Band-Kollege Jan Smit aus gesundheitlichen Gründen eine berufliche Auszeit.

Florian Silbereisen: Kapitän beim „Traumschiff“

Nachdem er 2017 erstmals im „Traumschiff“ zu sehen war, wurde Florian Silbereisen 2019 langfristig als Kapitän Max Parger gecastet. Seitdem spielt er auch den Kapitän bei „Kreuzfahrt ins Glück“.

Er trat damit in die Fußstapfen von Sascha Hehn, Siegfried Rauch, Heinz Weiss und Günter König. Bislang war Silbereisen in sechs „Traumschiff“-Folgen zu sehen.

Florian Silbereisen: Vermögen

Wie viel verdient man als Schlagerstar, Moderator und Schauspieler? Genau kann das wohl niemand sagen. Das Portal „vermoegensmagazin.de“ schätzt Silbereisens Vermögen derzeit auf etwa 8,5 Millionen Euro.