Florian Silbereisen ist ein Schlagersänger, Schauspieler und Moderator, welcher seinen Durchbruch 1999 bei einem Auftritt bei der Moderatorin Carmen Nebel hatte. Seitdem ist er aus der deutschen Musik- und Fernsehlandschaft nicht mehr wegzudenken. Auch 2023 ist er noch ein Zuschauerliebling der Sendung „Das Traumschiff“.

Hat er eine Freundin ?

? Wie heißt sein Instagram-Account?

Wir haben Florian Silbereisen genauer unter die Lupe genommen. Alle Infos von seiner Show bis hin zu seinem Vermögen findet ihr hier.

Florian Silbereisen Steckbrief: Größe, Freundin, Instagram

Hier findet ihr die wichtigsten Infos zu Florian Silbereisen:

Name: Florian Silbereisen

Florian Silbereisen Geburtstag: 04.08.1981

04.08.1981 Geburtsort: Tiefenbach

Tiefenbach Sternzeichen: Löwe

Löwe Größe: 1,83 m

1,83 m Staatsangehörigkeit: Deutsch

Deutsch Beruf: Sänger, Moderator, Schauspieler, Juror

Sänger, Moderator, Schauspieler, Juror Freundin: nicht offiziell bekannt

nicht offiziell bekannt Instagram: floriansilbereisen.official

Florian Silbereisen: „Schlagerbooom Open Air“ aus Kitzbühel

Am 1. Juli 2023 (20:15 Uhr, ARD & ORF) präsentiert Florian Silbereisen das „Schlagerbooom Open Air“ live aus Kitzbühel. „Zusätzlich zum ‚Schlagerbooom‘ in Dortmund gibt es zum allerersten Mal ein Open Air in Kitzbühel – mit einer Bühne mitten im Stadion. Das wird gigantisch! Ich kann es kaum erwarten“, kündigt der Schlagerstar an. präsentiert Florian Silbereisen daslive aus Kitzbühel. „Zusätzlich zum ‚Schlagerbooom‘ in Dortmund gibt es zum allerersten Mal ein Open Air in Kitzbühel – mit einer Bühne mitten im Stadion., kündigt der Schlagerstar an. Wer sind die Gäste? Hier bekommt ihr alle Infos zum „Schlagerbooom Open Air“.

Florian Silbereisen: Song mit Beatrice Egli

„Das wissen nur wir“. In dem Lied heißt es: „Das wissen nur wir, was zwischen uns heut' Nacht passiert.“ Und: „Hinter verschlossenen Tür'n werde ich womöglich schwach bei Dir.“ Eine Anspielung auf mögliche Liebesgerüchte, die schon seit Jahren im Raum stehen. Gegenüber der dpa verrät Beatrice Egli: „Die Spekulationen sind ja so oder so da, ob wir zusammen singen oder nicht. Da haben wir gedacht, dann können wir damit auch ein bisschen spielen.“ Im Sommer 2023 hat Beatrice Egli ihr neues Album „Balance“ veröffentlicht. Die Platte enthält einen gemeinsamen Song mit Florian Silbereisen. Der Titel:. In dem Lied heißt es: „Das wissen nur wir, was zwischen uns heut' Nacht passiert.“ Und: „Hinter verschlossenen Tür'n werde ich womöglich schwach bei Dir.“ Eine Anspielung auf mögliche Liebesgerüchte, die schon seit Jahren im Raum stehen. Gegenüber der dpa verrät Beatrice Egli: „

Florian Silbereisen: Neue Freundin nach Helene Fischer?

Lange waren Florian Silbereisen und Schlagersängerin Helene Fischer das Traumpaar der Schlagerwelt. Von 2008 an waren die beiden offiziell ein Paar, bis sie 2018 ihre Trennung bekannt gegeben haben. Helene Fischer ist offiziell seit 2019 mit dem Luftakrobaten Thomas Seitel zusammen. Ob Florian Silbereisen wieder liiert ist, ist aktuell nicht bekannt.



Florian Silbereisen: Erster Filmkuss auf dem „Traumschiff“

An Bord kommt er der Passagierin Maike Kappes (Birthe Wolter) besonders nah. Die Frau hat in der Serie nur einen Wunsch: Maike möchte unbedingt noch einen anderen Mann küssen, bevor sie sich fest bindet. „Traumschiff“-Kapitän Max Parger kommt da zum richtigen Zeitpunkt in ihr Leben. Im „Express“ „Er küsst gut. Ich konnte mich jetzt nicht beschweren.“ In der „Traumschiff“-Folge vom 9. April 2023 reist die Crew von Kapitän Max Parger (gespielt von Florian Silbereisen) nach Vancouver.Die Frau hat in der Serie nur einen Wunsch: Maike möchte unbedingt noch einen anderen Mann küssen, bevor sie sich fest bindet. „Traumschiff“-Kapitän Max Parger kommt da zum richtigen Zeitpunkt in ihr Leben. Im „Express“ sagt Schauspielerin Birthe Wolter über den Kuss mit Florian Silbereisen

Florian Silbereisen in der DSDS Jury 2022

DSDS als Gast-Juror dabei. Nachdem RTL 2022 schließlich den Vertrag mit Dieter Bohlen als Juror nicht verlängert hatte, saß Florian Silbereisen neben der niederländischen Sängerin 2020 war Florian Silbereisen bereits in drei Live-Shows vonals Gast-Juror dabei. Nachdem RTL 2022 schließlich den Vertrag mit Dieter Bohlen als Juror nicht verlängert hatte, saß Florian Silbereisen neben der niederländischen Sängerin Ilse DeLange und dem deutschen Musikproduzent Toby Gad in der neuen Jury. Darüber hinaus gab es in den Liveshows zusätzlich einen Gastjuror.

Florian Silbereisen: Vermögen

Wie viel verdient man als Schlagerstar, Moderator und Schauspieler? Zu Silbereisens Vermögen gibt es keine offiziellen Angaben.

Florian Silbereisen: Tattoo von Helene Fischer bleibt

Liebe geht unter die Haut – im Fall von Silbereisen sogar buchstäblich. 2011 ließ er sich das Gesicht seiner damaligen Partnerin Helene Fischer auf den Oberarm tätowieren. Nach der Trennung der beiden fragten sich viele: Lässt der Schlagerstar das Tattoo jetzt entfernen? Die Antwort von Silbereisen ist klar: „Ich würde niemals auf den Gedanken kommen, dieses Tattoo nur im Geringsten zu entfernen.“ Im Interview mit „RTL Exclusiv“ erklärte er, dass ja alle wissen würden, dass er mit dieser Frau zehn tolle Jahre gehabt habe.

Florian Silbereisen: „Traumschiff“-Kapitän im ZDF

Nachdem er 2017 erstmals im „Traumschiff“ zu sehen war, wurde Florian Silbereisen 2019 langfristig als Kapitän Max Parger gecastet. Seitdem spielt er auch den Kapitän bei „Kreuzfahrt ins Glück“. Er trat damit in die Fußstapfen von Sascha Hehn, Siegfried Rauch, Heinz Weiss und Günter König.

Florian Silbereisen: Band Klubbb3

Im Jahr 2015 gründete er gemeinsam mit dem Niederländer Jan Smit und dem Belgier Christoff de Bolle die internationale Schlagerband Klubbb3. Mit ihrem Debüt-Album „Vorsicht unzensiert!“ schafften sie es auf den vierten Platz der deutschen Albumcharts. Insgesamt veröffentlichten sie vier Alben.

Ende 2019 nahm sich Band-Kollege Jan Smit aus gesundheitlichen Gründen eine berufliche Auszeit.

Florian Silbereisen: Werdegang und Karriere

Seine ersten Erfahrungen in der Volksmusik machte Florian Silbereisen als Instrumentalsolist mit der Harmonika. Diese musikalische Begabung führte ihn schließlich 1991 in den „Musikantenstadl“ und 1999 trat er erstmals bei Carmen Nebel auf, wodurch er sich im Fernsehen einen Namen machte. Später tourte er mit Stefan Mross und Stefanie Hertel.

Im Jahr 2004 trat er die Nachfolge von Moderatorin Carmen Nebel für die „Feste der Volksmusik“ an. Sein Debüt als Schauspieler feierte er in einem ARD-Film im Jahr 2006. Im selben Jahr stand er auch das erste Mal als Musical-Darsteller auf der Bühne.

2015 wurde er Mitglied in der Band Klubbb3. Seit 2019 spielt er im „Traumschiff“ und bei „Kreuzfahrt ins Glück“ die Rolle des Kapitäns.