In den letzten Jahren hat sich Filip Pavlovic eine erfolgreiche Karriere im Reality-TV aufgebaut. Mittlerweile hat er es bis ganz nach oben in den Trash-TV-Himmel geschafft.

Die TV-Zuschauer kennen ihn aus diversen Formaten. Doch wer ist der junge Mann nochmal? Hat er eine Freundin? Und was ist sein Beruf? Wir stellen euch Filip Pavlovic im Porträt vor.

Steckbrief: Alter, Größe, Geburtstag

Wer ist Filip Pavlovic? Wir haben euch die Fakten im Überblick:

Name: Filip Pavlovic

Filip Pavlovic Beruf: Reality-TV-Star

Reality-TV-Star Alter: 27

27 Geburtstag: 21.06.1994

21.06.1994 Sternzeichen: Zwilling

Zwilling Geburtsort: Hamburg

Hamburg Wohnort: Hamburg

Hamburg Größe: 182cm

182cm Staatsangehörigkeit: Deutsch

Deutsch Instagram: filip_pavlovic1

Filip Pavlovic Herkunft

Geboren wurde Filip Pavlovic in Hamburg. Er hat jedoch kroatische und bosnische Wurzeln und besitzt die Staatsangehörigkeit beider Länder.

Beruf und Firma von Filip Pavlovic

Filip Pavlovic sagt selbst über sich, dass er in seinem Leben nicht immer alles richtig gemacht hat. Zwei Ausbildungen hatte er bereits abgebrochen: KFZ-Mechatroniker und Glaser. Auch das duale Studium als Fitnesstrainer im Anschluss beendete er nicht. Er stieg später in die Reinigungsfirma seiner Mutter ein, die er mittlerweile gemeinsam mit ihr leitet. Über diese Zeit, in der er auch sechs Monate ohne Arbeit war, sagt er rückblickend im RTL-Interview: „Ich weiß, wie es ist, was zu haben und wie es ist, nichts zu haben […] Und wenn du nichts hast, machst du alles, um Geld zu verdienen.“ Er sei sich für nichts zu schade.

Nach Freundin Bella: Ist Filip Pavlovic vergeben?

Zuletzt hatte Pavlovic im Dezember 2019 seine Liebe zu Freundin Bella bekannt gemacht. Doch lange hielt die Beziehung offenbar nicht. 2020 wurden ihm immer wieder Affären angedichtet, etwa mit Elena Miras, Yeliz Koc und Nathalia Gonçalves Miranda. Doch Anfang des Jahres verriet der 27-Jährige im RTL-Interview ganz klar: „Ich bin Single.“

Filip Pavlovic im TV: „Bachelorette“ bis „Promiboxen“

Filip Pavlovic ist durch seine Teilnahme an „Die Bachelorette“ 2018 bekannt geworden. Damals konnte er das Herz von Nadine Klein nicht gewinnen, doch immerhin startete er anschließend im Reality-TV durch.

Ein Jahr später war er Kandidat bei „Bachelor in Paradise“, dann nahm er an „Like Me I’m Famous“ teil. Auch beim „Sat.1 Promiboxen“ war er dabei, Filip trat gegen Ex-„Bachelor“ Paul Janke an und gewann nach nur einer Runde.

Filip Pavlovic auf Instagram

Filip Pavlovic ist in den sozialen Netzwerken erfolgreich und man kann ihn mit seinen mehr als 100.000 Followern (Stand 03. Dezember 2021) auf Instagram gewiss als Influencer bezeichnen.

Filip Pavlovic ist Kandidat im „Dschungelcamp“ 2022

Am 29. Januar 2021 lief das große Finale der „Dschungelshow“ auf RTL. Vier Kandidaten waren noch im Rennen um das „Goldene Ticket“ und damit um die Teilnahme am „Dschungelcamp“ 2022. Am Ende entschieden die Zuschauer: Filip Pavlovic hat gewonnen und fliegt nach Australien und ist Kandidat im „Dschungelcamp“ 2022.

Filip Pavlovic nimmt am „Ninja Warrior Promi-Special“ 2021 teil

„Ninja Warrior Promi-Special“ 20 prominente Athleten im Ninja-Warrior-Parcours Geld für die RTL-Stiftung „Wir helfen Kindern“ im Rahmen des Spendenmarathons. Mit von der Partie ist auch Filip Pavlovic. Neben Kandidaten wie Am zweiten Advent, 12.12.2021, sammeln beim20 prominente Athleten im Ninja-Warrior-Parcours Geld für die RTL-Stiftungim Rahmen des Spendenmarathons. Mit von der Partie ist auch. Neben Kandidaten wie Calvin Kleinen Cathy Hummels und Mickie Krause wird er versuchen in zwei spannenden Parcours-Runden und beim bezwingen des Mount Midoriyama, so viel Geld wie möglich zu sammeln.

Filip Pavlovic: Vermögen

Doch wie viel verdient Filip Pavlovic als Reality-TV-Darsteller und Chef einer Reinigungsfirma? Leider gibt es keine genauen Zahlen dazu, wie hoch das Vermögen des 27-Jährigen ist. Sobald es fundierte Informationen hierzu gibt, werden sie hier ergänzt.