Am heutigen Sonntag trifft in der 3. Liga der 1. FC Kaiserslautern auf den 1. FC Saarbrücken. Beide Mannschaften liegen in der Tabelle nur unweit voneinander entfernt: Der 1. FC Kaiserslautern steht aktuell auf Platz 2, der 1. FC Saarbrücken auf Platz 6. Fans können im Fritz-Walter-Stadion in Kaiserslautern live mit ihrer Mannschaft mitfiebern. Doch auch ohne ein Ticket lässt sich die Partie verfolgen.

Welche Sender übertragen das Spiel im Free-TV ?

übertragen das Spiel im ? Gibt es einen kostenlosen Stream ?

? Alle Infos zur Übertragung hier.

3. Liga – FCK gegen Saarbrücken heute: Anpfiff, Uhrzeit und Übertragung

Das Spiel zwischen dem FCK und Saarbrücken findet am Sonntag, 17.4.2022, um 14 Uhr im Fritz-Walter-Stadion in Kaiserslautern statt. Knapp 47.000 Fans werden die Partie live im Stadion mitverfolgen. Auch im Fernsehen und im Online-Stream kann man das Spiel ansehen.

ARCHIV - 20.02.2022, Baden-Württemberg, Mannheim: Fußball: 3. Liga, SV Waldhof Mannheim - 1. FC Kaiserslautern, 27. Spieltag, Carl-Benz-Stadion. Kaiserlauterns Fans halten Fanschals in die Höhe.

FCK gegen Saarbrücken heute live: Die Übertragung im TV und Stream

Fußball-Fans fragen sich, ob die Partie FCK gegen Saarbücken live im Free-TV übertragen wird. Hier gibt es leider schlechte Nachrichten: Die Partie wird nicht im frei empfangbaren Fernsehen gezeigt. MagentaSport überträgt das 3. Liga-Spiel zwischen dem 1. FCK und dem 1. FC Saarbrücken sowohl im TV als auch online im Stream. Auch über die OneFootball kann das Spiel verfolgt werden. Einziger Haken: Beide Sender sind kostenpflichtig. Einen Gratis-Stream wird es zudem nicht geben.

Kaiserslautern vs. Saarbrücken: Kosten für MagentaSport

MagentaSport kann mit oder ohne bestehenden Telekom-Vertrag gebucht werden. Die Kosten variieren. Telekom-Kunden haben die Wahl zwischen einem Jahresabo für 4,95 Euro im Monat oder einem flexiblen monatlichen Abo im Preis von 9,95 Euro. Ohne Telekom-Vertrag kostet das Jahresabo monatlich 9,95 Euro, das Monatsabo liegt bei 16,95 Euro.

Kaiserslautern vs. Saarbrücken Bilanz: Wer ist der Stärkere?

Vergleicht man die Bilanz der letzten zehn Spiele zieht der 1. FC Saarbrücken eindeutig den Kürzeren. Hat der 1. FCK zuletzt sechs Spiele gewonnen und nur eines verloren, konnte der 1. FC Saarbrücken nur vier Siege davon tragen. Vier Spiele verloren die Molschder hingegen, zuletzt gegen Homburg. Der titelerfahrene FCK dürfte daher als Favorit ins Rennen gehen, doch noch ist das Spiel nicht gespielt.