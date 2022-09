Am heutigen Dienstag, 30.08.2022, ist der Bundesligist RB Leipzig in der 1. Runde des DFB-Pokals 2022/23 beim Regionalligisten FC Teutonia Ottensen zu Gast. Oder auch nicht. Das DFB-Pokalspiel findet nämlich nach einem Anschlag auf den Rasen in Dessau in der Red Bull Arena in Leipzig statt. Insgesamt gibt es in der ersten Runde 32 Partien, die Amateurclubs genießen dabei immer Heimrecht. RB Leipzig trifft erst heute auf Ottensen, da der letztjährige DFB-Pokalsieger am regulären Erstrundentermin den Supercup gegen den FC Bayern ausspielte.

Wo wird das Spiel live im TV übertragen?

übertragen? Wird es einen kostenlosen Live-Stream geben?

Alle Infos zur Übertragung des Spiels FC Teutonia Ottensen gegen RB Leipzig im Überblick.

Teutonia Ottensen - RB Leipzig im DFB-Pokal heute: Uhrzeit, Anstoß, Übertragung

Das Spiel zwischen dem FC Teutonia Ottensen und RB Leipzig wird am Dienstag, den 30. August ausgetragen. Anpfiff der Partie ist um 20:46 Uhr in der Red Bull Arena in Leipzig. Alle Fans, die nicht im Stadion dabei sein können, haben die Möglichkeit, die Partie per Live-Übertragung von daheim aus verfolgen zu können.

Alle Infos zum Spiel im Überblick:

Teams: FC Teutonia Ottensen, RB Leipzig

FC Teutonia Ottensen, RB Leipzig Wettbewerb: DFB-Pokal 2022/23, 1. Runde

DFB-Pokal 2022/23, 1. Runde Datum und Anpfiff: Dienstag, 30.08.2022, 20:46 Uhr

Dienstag, 30.08.2022, 20:46 Uhr Spielort: Red Bull Arena, Leipzig

RB Leipzigs Rückkehrer Timo Werner im Fokus. Erfüllt der Bundesligist die Pflichtaufgabe gegen Ottensen oder gelingt dem Regionalligisten die Überraschung?

© Foto: Hendrik Schmidt/dpa

Ottensen gegen Leipzig heute: Wo wird das Spiel live im TV übertragen?

Die Partie im DFB-Pokal zwischen Teutonia Ottensen und RB Leipzig wird im frei empfangbaren Fernsehen übertragen. Der öffentlich-rechtliche Sender ZDF zeigt die Begegnung live und in voller Länge. Zudem zeigt der Bezahlsender Sky als einziger Anbieter alle 63 Spiele des DFB-Pokals, 48 davon sind exklusiv. Fans müssen dafür das Sport-Paket buchen. 20,00 Euro für Neukunden im ersten Jahr, danach 25,00 Euro monatlich. Die Spiele der Fußball-Bundesliga sind darin allerdings nicht enthalten.

Ottensen gegen Leipzig heute live im Free-TV: Alle Infos zur Übertragung im ZDF

Moderator Jochen Breyer begrüßt die ZDF-Zuschauerinnen und -Zuschauer zu „sportstudio live“ aus der Red Bull Arena in Leipzig ab 20:15 Uhr mit den Vorberichten. Das Spiel kommentiert Claudia Neumann. Jochen Breyer begrüßt die ZDF-Zuschauerinnen und -Zuschauer zu „sportstudio live“ aus der Red Bull Arena in Leipzigmit den Vorberichten. Das SpielClaudia Neumann. Alle Infos zur Kommentatorin findet ihr in ihrem Porträt.

Teutonia vs. RB Leipzig im Livestream: Gibt es einen kostenlosen Stream?

Parallel zur Übertragung im ZDF wird das DFB-Pokalspiel zwischen Teutonia Ottensen und Leipzig auch im kostenlosen Livestream des Senders gezeigt. Zudem können Sky-Abonnenten die Partie via SkyGo und WOW (ehemals SkyTicket) live streamen.

Alle Infos zur Übertragung im TV und Stream bekommt ihr hier in der Übersicht:

Free-TV : ZDF

: ZDF Pay-TV : Sky Sport Top Event, Sky Sport Mix

: Sky Sport Top Event, Sky Sport Mix Livestream: ZDF-Mediathek (kostenlos), SkyGo, WOW, OneFootball

Wer ist der Schiedsrichter bei Ottensen gegen Leipzig?

Der DFB setzt im Erstrundenspiel zwischen Teutonia Ottensen und RB Leipzig auf einen erfahrenen Schiedsrichter. Harm Osmers aus Hannover leitet die Partie. Zuletzt war Osmers am vergangenen Sonntag bei der Partie des 1. FC Köln gegen den VfB Stuttgart in der Bundesliga im Einsatz und zeigte dort eine gute Leistung. Das Schiedsrichtergespann für Ottensen vs. RB Leipzig in der Übersicht:

Schiedsrichter : Harm Osmers (Hannover)

: Harm Osmers (Hannover) Assistenten : Robert Kempter (Stockach) und Thorben Siewer (Olpe)

: Robert Kempter (Stockach) und Thorben Siewer (Olpe) Vierter Offizieller: Alexander Sather (Grimma)

Übertragung im TV und Stream – Wer zeigt das DFB-Pokalspiel am Mittwoch?

Der FC Bayern München trifft in der 1. Runde des DFB-Pokals auf Viktoria Köln. Wo wird das Spiel live im TV übertragen? Gibt es einen kostenlosen Livestream? Alles zur Übertragung.

Auslosung, Übertragung, Termine & Finale – Alle Infos zum DFB-Pokal