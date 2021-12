Am heutigen Samstag, 11.12.2021, ist der Tabellenerste vom FC St. Pauli bei Fortuna Düsseldorf zu Gast. Das Topspiel der 2. Fußball-Bundesliga am 17. Spieltag wird in der Düsseldorfer Merkur Spiel-Arena ausgetragen.

Wer überträgt das Spiel der 2. Fußball-Bundesliga zwischen Fortuna Düsseldorf und dem FC St. Pauli live im Free-TV ?

? Wird es einen kostenlosen Live-Stream geben?

geben? Alle Infos zur Übertragung der Partie am 17. Spieltag findet ihr hier.

Fortuna Düsseldorf gegen FC St. Pauli: Anpfiff, Spielort, Datum, Uhrzeit

Das Spiel der 2. Fußball-Bundesliga zwischen Düsseldorf und St. Pauli findet am Samstag, den 11.12.2021, um 20:30 Uhr in der Merkur Spiel-Arena in Düsseldorf statt.

Alle Infos zum Samstagsspiel der 2. Liga hier im Überblick:

Fortuna Düsseldorf vs. FC St. Pauli: Welche Sender übertragen das Spiel der 2. Fußball-Bundesliga live im TV?

Fans der beiden Mannschaften können sich freuen: Das Spiel zwischen Fortuna und Pauli wird live im Free-TV auf Sport1 übertragen. Doch auch der Pay-TV-Sender Sky hat sich die Übertragungsrechte gesichert. Dort wird das Spiel live und in voller Länge zu sehen sein.

Fortuna Düsseldorf vs. FC St. Pauli: Wo gibt es eine kostenlose Übertragung im Live-Stream?

Auch einen kostenlosen Live-Stream für das 2. Ligaspiel wird es geben. Sport1 zeigt die Partie im Stream und auch bei Sky kann das Spiel zwischen Düsseldorf und den Kiezkickern gestreamt werden, dort allerdings kostenpflichtig.

Alle Infos zur Übertragung Fortuna Düsseldorf gegen Pauli am 11.12.2021 um 20:30 Uhr:

Free-TV: Sport1

Sport1 Pay-TV: Sky

Sky Livestream: Sport1, SkyTicket, SkyGo

Bundesliga Corona: Wie viele Zuschauer dürfen in die Stadien?

Aufgrund der erneut bedrohlichen Corona-Lage dürfen nach einer Einigung von Länderchefs und Bundesregierung in den Fußballstadien nur maximal 50 Prozent der Kapazität genutzt werden. Höchstens sind 15.000 Fans zugelassen, in Sachsen und Bayern sogar gar keine. Eine Übersicht: