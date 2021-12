FC St. Pauli gegen FC Schalke 04: In der 2. Fußball-Bundesliga trifft am heutigen Samstag, den 04.12.2021 der Tabellenerste auf den Absteiger der 1. Bundesliga. Das Topspiel am 16. Spieltag wird im Hamburger Millerntor-Stadion ausgetragen. Keine andere Mannschaft der 2. Liga hat mehr Siege (10) erzielt als die von Timo Schultz. Zuletzt gewann St. Pauli mit einem 2:3 gegen den Tabellensiebten vom 1. FC Nürnberg. Mit 32 Punkten und 34 Toren liegen die Kiezkicker auf dem direkten Aufstiegsplatz. Aus den letzten fünf Spielen konnten zehn Zähler gewonnen werden.

Der Gegner aus Gelsenkirchen liegt auf Rang sechs und hat sechs Punkte weniger auf dem Konto als der heutige Gastgeber. Zwei der letzten fünf Spiele konnte die Mannschaft von Trainer Dimitros Grammozis für sich entscheiden, die Schalker mussten allerdings gleichviele Niederlagen einstecken. Mit einem Sieg hat S04 die Möglichkeit bis auf Rang drei vorzurücken und den Abstand auf die Kiezkicker zu verkürzen. Die Fans dürfen sich auf eine spannende Partie zweier Top-Teams freuen.

Wer überträgt das Spiel der 2. Fußball-Bundesliga zwischen dem FC St. Pauli und Schalke 04 live im Free-TV ?

? Wird es einen kostenlosen Live-Stream geben?

geben? Alle Infos zur Übertragung der Partie am 16. Spieltag findet ihr hier.

FC St. Pauli gegen FC Schalke 04: Datum, Uhrzeit, Anpfiff, Spielort

Das Spiel der 2. Fußball-Bundesliga zwischen St. Pauli und S04 findet am Sonntag, den 04.12.2021, um 20:30 Uhr im Millerntor-Stadion in Hamburg statt.

Alle Infos zum Samstagsspiel der 2. Liga hier im Überblick:

Teams : FC St. Pauli, FC Schalke 04

: FC St. Pauli, FC Schalke 04 Wettbewerb : 2. Bundesliga, 16. Spieltag

: 2. Bundesliga, 16. Spieltag Datum und Uhrzeit : 04.12.2021, um 20:30 Uhr

: 04.12.2021, um 20:30 Uhr Spielort: Millerntor-Stadion, Hamburg

FC St. Pauli gegen FC Schalke 04: So seht ihr das Spiel der 2. Fußball-Bundesliga live im TV

Fans der beiden Mannschaften können sich freuen: Das Spiel zwischen Pauli und S04 wird live im Free-TV auf Sport1 übertragen. Doch auch der Pay-TV-Sender Sky hat sich die Übertragungsrechte gesichert. Dort wird das Spiel live und in voller Länge zu sehen sein.

FC St. Pauli vs. FC Schalke 04: Gibt es eine kostenlose Übertragung im Live-Stream?

Auch einen kostenlosen Live-Stream für das 2. Ligaspiel wird es geben. Sport1 zeigt die Partie im Stream und auch bei Sky kann das Spiel zwischen den Kiezkickern und Schalke gestreamt werden, dort allerdings kostenpflichtig.

Alle Infos zur Übertragung St. Pauli und FC Schalke am 04.12.2021 um 20:30 Uhr: