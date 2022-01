Der Tabellenführer der 2. Bundesliga FC St. Pauli empfängt am heutigen Samstag, 15.01.2022, Erzgebirge Aue. Die Kiezkicker treffen auf formschwache Veilchen. Aue verlor die letzten vier Spiele in Folge und befindet sich auf dem vorletzten Tabellenplatz. Der FC St. Pauli verlor das letzte Spiel der Hinrunde, doch St. Pauli-Coach Timo Schultz sah diese Pleite nicht allzu schlimm: „Vielleicht war es eine wertvolle Niederlage. Wir müssen scharf trainieren, scharf spielen und immer ans Limit gehen, wenn wir etwas erreichen wollen.“ Auf die Kiezkicker wartet mit Erzgebirge Aue ein vermeintlicher einfacher Gegner zum Auftakt in die Rückrunde.

Wer überträgt das Spiel der 2. Bundesliga zwischen FC St. Pauli und Ergebirge Aue live im Free-TV ?

? Wird es einen kostenlosen Live-Stream geben?

geben? Alle Infos zur Übertragung der Partie am 19. Spieltag findet ihr hier.

St. Pauli vs. Erzgebirge Aue: Anpfiff, Spielort, Datum, Uhrzeit

Das Spiel der 2. Fußball-Bundesliga zwischen den Kiezkickern und Aue findet am Samstag, den 15.01.2022, um 13:30 Uhr im Millerntor-Stadion statt. Das Spiel wird vor leeren Rängen stattfinden.

Alle Infos zum Spiel der 2. Liga hier im Überblick:

Teams : FC St. Pauli, Erzgebirge Aue

: FC St. Pauli, Erzgebirge Aue Wettbewerb : 2. Bundesliga, 19. Spieltag

: 2. Bundesliga, 19. Spieltag Datum und Uhrzeit : 15.01.2022, um 13:30 Uhr

: 15.01.2022, um 13:30 Uhr Spielort : Millerntor-Stadion, St. Pauli

: Millerntor-Stadion, St. Pauli zugelassene Zuschauer: 0

St. Pauli vs. Erzgebirge Aue: Welche Sender übertragen das Spiel der 2. Fußball-Bundesliga live im TV?

Fußballfans fragen sich, ob das Spiel live im frei empfangbaren Fernsehen übertragen wird. Hier gibt es leider schlechte Nachrichten. Das Spiel wird nicht im Free-TV übertragen. Die Rechte für die Partie hat sich der Pay-TV Sender Sky gesichert. Dort wird die Begegnung live und in voller Länge übertragen.

Pauli vs. Aue: Wo gibt es eine kostenlose Übertragung im Live-Stream?

Einen kostenlosen Live-Stream für das 2. Ligaspiel gibt es leider nicht. Lediglich bei Sky kann die Partie zwischen den Kiezkickern und Erzgebirge Aue kostenpflichtig gestreamt werden.

Alle Infos zur Übertragung St. Pauli gegen Aue am 15.01.2022 um 13:30 Uhr: