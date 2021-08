Der FC Schalke 04 trifft am Samstagabend auf Fortuna Düsseldorf. Aufgrund der momentanen Leistungen und der aktuellen Tabellensituation, fällt es schwer, diese Partie als Topspiel zu bezeichnen. Beide Mannschaften hängen den Erwartungen deutlich hinterher. Am letzten Spieltag fegte Jahn Regensburg die Schalker mit 4:1 aus dem Stadion. Ein Durchmarsch, wie es sich die Gelsenkirchener am Anfang der Saison erhofft haben, bleibt aus. Es sieht alles andere als rosig bei den Königsblauen aus. Mit acht Gegentoren aus vier Spielen stellt der FC Schalke die drittschlechteste Abwehr der 2. Liga dar. In der Offensive ist auf Simon Terodde weiterhin Verlass. Vier Tore aus Vier Spielen konnte der Stürmer erzielen. Doch nicht nur bei Schalke läuft es nicht rund, auch die Fortuna hat Schwierigkeiten. Platz elf ist für den Aufstiegsaspiranten aus Düsseldorf deutlich zu wenig. Letzte Woche im Heimspiel gegen den Tabellenvorletzten Holstein Kiel kamen sie nicht über ein Unentschieden hinaus.

Schalke 04 gegen Fortuna: Anstoß, Spielzeit, Spielort

Das Topspiel der 2. Fußball-Bundesliga zwischen Schalke und Düsseldorf findet am Samstag, den 28.08.2021, um 20:30 Uhr statt. Im dritten Heimspiel dieser Saison darf der FC Schalke nun zum dritten Mal das Ticketangebot erhöhen. Die Kapazität in der Veltins-Arena beträgt nun 25.000.

Alle Infos zur Partie im Überblick:

Teams : FC Schalke 04, Fortuna Düsseldorf

: FC Schalke 04, Fortuna Düsseldorf Wettbewerb : 2. Bundesliga, 5. Spieltag

: 2. Bundesliga, 5. Spieltag Datum und Uhrzeit : 28.08.2021, um 20:30 Uhr

: 28.08.2021, um 20:30 Uhr Spielort : Veltins-Arena, Gelsenkirchen

: Veltins-Arena, Gelsenkirchen zugelassene Zuschauer: 25.000

FC Schalke 04 gegen Fortuna Düsseldorf live im Free-TV und Stream: Wer überträgt das Topspiel der 2. Bundesliga?

Fußballfans dürfen sich freuen. Das Topspiel zwischen Schalke und der Fortuna wird live im Free-TV auf Sport1 übertragen. Sport1 bietet neben der Übertragung im frei empfangbaren Fernsehen auch einen kostenlosen Live-Stream an. Auf DAZN wird es keine Übertragung geben. Der Pay-TV Sender Sky überträgt das Spiel live und in voller Länge.

