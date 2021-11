Der 12. Spieltag der Premier League hat einen echten Leckerbissen zu bieten: Am heutigen Samstag, den 20.11.2021, stehen sich im traditionsreichen Duell der FC Liverpool und Arsenal London gegenüber. Arsenal reist nach acht Siegen aus den letzten zehn Spielen mit viel Selbstvertrauen nach Liverpool. Für Liverpool wird die Begegnung gegen den Tabellennachbarn richtungsweisend für die kommenden Wochen. Ein Sieg im Topspiel könnte dem Team von Trainer Jürgen Klopp etwas Luft auf den Verfolger verschaffen und die Tuchfühlung auf die Tabellenspitze sichern.

Der FC Liverpool empfängt am heutigen Samstag, den 20.11.2021, den FC Arsenal London. Ab 18:30 Uhr deutscher Zeit rollt der Ball in Liverpool. Stattfinden wird die Begegnung im Anfield Stadium, dem Stadion des FC Liverpool. Schiedrichter Michael Oliver wird das Topspiel leiten.

überträgt FC Liverpool gegen Arsenal am Samstagundauf. Kommentiert wird das "Match of the Week" von Toni Tomic. Die Partie Liverpool gegen Arsenal ist auch im Stream bei SkyTicket und SkyGo verfügbar.