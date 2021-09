Heute heißt es Aufsteiger gegen Absteiger. Die Rollenverteilung zwischen dem FC Ingolstadt und dem SV Werder Bremen ist klar. Ingolstadt kämpft um den Klassenerhalt, Werder will direkt wieder aufsteigen. Der FCI ist mit vier Punkten aus fünf Spielen in die Saison gestartet. Jedoch sammelte der FCI die Punkte in den letzten zwei Spielen. Im Derby gegen Nürnberg holte das Team von Trainer Thomas Oral den ersten Punkt. Gegen Sandhausen feierten die Ingolstädter dann den ersten Sieg der Saison. Es geht bergauf bei den Schanzern.

Der SVW spielt noch unter den Erwartungen. Gegen Hansa Rostock feierten die Bremer zuletzt ein 3:0. Dabei gelang Neuzugang Marvin Ducksch ein Doppelpack. Er soll in der Offensive für Furore sorgen und die Werderaner in Richtung Aufstiegsplätze schießen.

Wer überträgt das Spiel zwischen Ingolstadt und Bremen live im TV und Stream ?

und und ? Gibt es einen kostenlosen Live-Stream ?

? Alle Infos zur Übertragung findet ihr hier.

FC Ingolstadt gegen SVW: Datum, Uhrzeit, Zuschauer und Spielort

Das Duell zwischen Ingolstadt und Bremen findet heute, am Samstag, den 11.09.2021, um 13:30 Uhr statt. Im Audi-Sport-Park werden bis zu 10.000 Zuschauer erwartet.

Alle Infos zur Partie im Überblick:

Teams : FC Ingolstadt, SV Werder Bremen

: FC Ingolstadt, SV Werder Bremen Wettbewerb : 2. Bundesliga, 6. Spieltag

: 2. Bundesliga, 6. Spieltag Datum und Uhrzeit : 11.09.2021, um 13:30 Uhr

: 11.09.2021, um 13:30 Uhr Spielort : Audi-Sport-Park, Ingolstadt

: Audi-Sport-Park, Ingolstadt zugelassene Zuschauer: 10.000

Übertragung im Free-TV und Live-Stream: Wo wird das Spiel der 2. Fußball-Bundesliga übertragen?

Das Spiel am Samstag zwischen FCI und SV Werder wird nicht im Free-TV übertragen. Auch einen kostenlosen Live-Stream wird es nicht geben. Die Rechte an der Übertragung hat sich der Pay-TV Sender Sky gesichert. Dort wird die Partie live und in voller Länge zu sehen sein. DAZN überträgt das Spiel nicht.

Alle Infos zu Ingolstadt gegen Bremen am 11.09.2021 um 13:30 Uhr:

Free-TV : -

: - Live-Stream : SkyTicket, SkyGo

: SkyTicket, SkyGo Pay-TV: SkySport

Kostenloser Live-Stream: Dieses Spiel der 2. Bundesliga wird gratis online gezeigt

Fußballfans dürfen sich freuen, denn das Spiel am Samstagabend zwischen dem Hamburger SV und SV Sandhausen wird live im frei empfangbaren Fernsehen auf Sport1 übertragen. Zusätzlich bietet Sport1 einen kostenlosen Live-Stream an und zeigt das Spiel in voller Länge. Hier findet ihr alle Infos zum Spiel:

2. Bundesliga live: Spiele des 6. Spieltags in der 2. Liga

Am Wochenende läuft der Spielbetrieb in deutschlands zweithöchsten Spielklasse auf Hochtouren. Wo werden folgende Spiele übertragen?