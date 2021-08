Am Samstag, den 28.08.2021, spielt der HSV zu Gast beim Tabellennachbarn aus Heidenheim. Noch läuft die Saison nicht so optimal wie es sich die Hamburger zu Beginn dieser Spielzeit vorgestellt haben. Nur ein Sieg aus vier Spielen konnte der Club aus dem Norden verbuchen. Eine Woche nach der schmerzhaften Niederlage im Derby gegen den FC St. Pauli, kam der HSV gegen den SV Darmstadt nicht über ein Unentschieden hinaus. Seit drei Spielen ist das Team von Trainer Tim Walter nun sieglos. Ähnlich wie bei Hamburg läuft es auch beim 1. FC Heidenheim. Ein Sieg aus vier Spielen lautet die Bilanz bisher. Der einzige Sieg den die Heidenheimer einfahren konnten, war gegen den Tabellenletzten aus Ingolstadt. Noch spielen beide Teams nicht den Fußball den man von ihnen erwartet, doch die Saison ist noch jung. Es wird ein hart umkämpftes Spiel bei dem sich eine der beiden Mannschaften in die obere Tabellenhälfte absetzen kann.

1. FC Heidenheim gegen den Hamburger Sportverein: Anstoß, Zuschauer, Spielort

Das Spiel der 2. Fußball-Bundesliga zwischen Heidenheim und dem HSV findet am Samstag, den 28.08.2021 um 13:30 Uhr statt. In der Voith-Arena in Heidenheim werden über 5.000 Zuschauer erwartet.

Free-TV und Live-Stream: Wer überträgt 1. FC Heidenheim gegen den HSV?

Das Spiel am Samstag wird nicht im Free-TV übertragen. Auch einen kostenlosen Live-Stream wird es nicht geben. Die Rechte an der Übertragung hat sich der Pay-TV Sender Sky gesichert. Dort wird die Partie live und in voller Länge zu sehen sein. DAZN überträgt das Spiel nicht.

