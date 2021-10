Der FC Chelsea trifft in der Champions League auf Malmö FF. Der Tabellenführer der Premier League braucht gegen Malmö unbedingt einen Sieg, um den Einzug in die KO-Phase nicht zu gefährende.

Cheftrainer Thomas Tuchel und der FC Chelsea stehen gegen Malmö FF in der Champions League-Gruppenphase unter Druck.

© Foto: Kirsty Wigglesworth/dpa

Champions-League-Gruppenphase – Chelsea gegen Malmö: Uhrzeit, Anpfiff, Stadion

Die Partie in der Champions-League-Gruppenphase zwischen Chelsea und Malmö findet am Mittwoch, den 20.10.2021, statt. Anstoß ist um 21:00 Uhr an der Stamford Bridge in London.

Alle Infos zur Partie im Überblick:

Teams : FC Chelsea, Malmö FF

: FC Chelsea, Malmö FF Wettbewerb : UEFA Champions League 2021/22, Vorrunde, 3. Spieltag

: UEFA Champions League 2021/22, Vorrunde, 3. Spieltag Datum und Uhrzeit : 20.10.2021, 21:00 Uhr

: 20.10.2021, 21:00 Uhr Stadion/Spielort : Stamford Bridge, London

: Stamford Bridge, London Schiedrichter: Francois Lexetier (Frankreich)

Chelsea – Malmö live im TV und Stream: Gibt es heute eine Übertragung im Free-TV?

Das Champions-League-Spiel zwischen Chelsea und Malmö wird nicht im kostenlos-empfangbaren Fernsehen übertragen. Auch einen kostenlosen Live-Stream wird es nicht geben. Die exklusiven Rechte an der Übertragung der Partie hat DAZN.

Somit schauen sowohl Sky-Kunden, als auch Amazon Prime-Abonnenten am Mittwochabend in die Röhre.

Alle Infos zur Übertragung Chelsea gegen Malmö am 20.10.2021 um 21:00 Uhr:

Free-TV : -

: - Live-Stream : DAZN

: DAZN Pay-TV: DAZN 2

Kostenloser Live-Stream: So seht ihr Chelsea vs Malmö gratis online auf DAZN

Neukunde ist, der kann einen kostenlosen Probemonat abschließen. Mit dem Gratismonat könnt ihr dann 30 Tage lang das umfangreiche DAZN-Angebot testen und kündigen, wann immer ihr wollt. So könnt ihr Chelsea gegen Malmö kostenlos im Live-Stream von DAZN verfolgen. Ein monatliches Abonnement bei DAZN kostet 14,99 Euro . Wer allerdingsist, der kann einen kostenlosen Probemonat abschließen. Mit dem Gratismonat könnt ihr dann 30 Tage lang das umfangreiche DAZN-Angebot testen und kündigen, wann immer ihr wollt. So könnt ihr Chelsea gegen Malmöverfolgen.

