Harry Kane ist endgültig beim FC Bayern angekommen. sein erstes Bundesliga-Tor. Wenige Tage später folgte das nächste Highlight für den Stürmer. Einstand nach Maß! Beim 4:0-Erfolg gegen Werder Bremen erzielte der Engländer am Freitagabend. Wenige Tage später folgte das nächste Highlight für den Stürmer.

Harry Kane zeigt sein Baby

Kurz nach seinem Bundesliga-Debüt hatte Harry Kane erneut Grund zum Jubeln: Der 30-Jährige ist am Sonntag zum vierten Mal Vater geworden. „Willkommen in der Welt Henry Edward Kane. Ich liebe dich, mein Junge“, schreibt der Bayern-Star unter einem Foto auf Instagram.

Harry Kane fehlt beim traditionellen Paulaner-Shooting

Für die Geburt seines Sohnes hat Harry Kane einen wichtigen Termin in München sausen lassen – und zwar das traditionelle Paulaner-Fotoshooting. In Lederhosen und Bier in der Hand haben sich die Stars des FC Bayern für den wichtigen Sponsor ablichten lassen. Die Neuzugänge Konrad Laimer und Kim Min-jae waren ebenfalls mit dabei. Und Harry Kane? Er fehlte leider auf dem Mannschaftsfoto. „Wir erwarten ihn morgen zurück“, verriet Bayern-Coach Thomas Tuchel gegenüber Sport1 am Mittwoch. Harry Kane in Lederhose? Auf dieses Bild müssen die Fans nicht mehr lange warten. Das Oktoberfest geht Mitte September los. Ein Pflichttermin für alle Bayern-Spieler.