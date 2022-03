Der FC Bayern München kann am heutigen Dienstag, den 08.03.2022, zum 20. Mal ins Viertelfinale der UEFA Champions League einziehen. Im Achtelfinal-Rückspiel empfängt der deutsche Rekordmeister in der heimischen Arena Österreichs Fußball-Meister RB Salzburg. Das Hinspiel vor drei Wochen in Österreich war 1:1 ausgegangen. Der Druck liegt aufseiten der Bayern, die gegen das junge, unerfahrene Salzburger Team als klarer Favorit gelten.

Free-TV : Läuft das Spiel im frei empfangbaren Fernsehen?

: Läuft das Spiel im frei empfangbaren Fernsehen? Übertragung auf DAZN oder Amazon Prime : Wo wird Bayern gegen Salzburg live im Stream übertragen?

oder : Wo wird Bayern gegen Salzburg übertragen? Gibt es einen kostenlosen Livestream?

Alle Infos zum Champions-League-Spiel des FC Bayern München.

UEFA Champions League – Bayern gegen Salzburg heute: Uhrzeit, Übertragung, Anpfiff

Das Rückspiel im Achtelfinale der Champions League findet am Dienstag, den 08.03.2022, statt. Angepfiffen wird die Partie um 21:00 Uhr in der Allianz Arena in München. Leiten wird die Partie Schiedsrichter Clement Turpin.

Alle Infos zur Partie im Überblick:

Teams : FC Bayern München, RB Salzburg

: FC Bayern München, RB Salzburg Wettbewerb : UEFA Champions League 2021/22, Achtelfinale, Rückspiel

: UEFA Champions League 2021/22, Achtelfinale, Rückspiel Datum und Uhrzeit : 08.03.2022, 21:00 Uhr

: 08.03.2022, 21:00 Uhr Stadion/Spielort : Allianz Arena, München

: Allianz Arena, München Schiedsrichter: Clement Turpin (Frankreich)

FC Bayern vs. RB Salzburg heute live: Gibt es eine Übertragung im Free-TV?

Vielen Fußball-Fans stellen sich die Frage, ob das Rückspiel zwischen Bayern und Salzburg live im frei empfangbaren Fernsehen übertragen wird. Hier gibt es allerdings leider schlechte Nachrichten: Die Champions-League-Partie wird heute nicht im Free-TV übertragen.

Allerdings darf das ZDF wieder bewegte Bilder von der Königsklasse zeigen. Bis 2018 hatte der Sender sechs Jahre lang eine Partie pro Spieltag gezeigt. In dieser Saison darf das Zweite allerdings nur die Endspiele live übertragen und zudem Höhepunkte der Spieltage zeigen. Alles Wissenswerte zum Achtelfinalspieltag gibt es am Mittwoch ab 23.00 Uhr bei „Sportstudio UEFA Champions League“ im ZDF – mit Zusammenfassungen, Highlights und Interviews. ZDF-Moderator Jochen Breyer und Experte Per Mertesacker führen durch die Sendung.



Amazon Prime oder DAZN: Wo wird Bayern gegen Salzburg live im Stream übertragen?

Amazon Prime ist seit dieser Saison auch in die Übertragung der Champions League eingestiegen und zeigt ein ausgewähltes Spiel am Dienstagabend in der Königsklasse. So auch das Rückspiel der Bayern gegen Salzburg. DAZN hat keine Rechte an der Partie und wird somit das Spiel nicht übertragen. Auch auf Sky wird das Spiel nicht laufen.

Alle Infos zur Übertragung Bayern gegen Salzburg am 08.03.2022 um 21:00 Uhr: