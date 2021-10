Am heutigen Samstag, den 23.10.2021, emfpängt der FC Bayern München die TSG aus Hoffeneheim in der heimischen Allianz Arena. Nachdem der FCB am vergangenen Spieltag Verfolger Bayer 04 Leverkusen abgeschüttelt hat, will nun Hoffenheim dem Rekordmeister Paroli bieten. Für die Sinsheimer läuft die Saison durchwachsen. Vor der Spielzeit hatte man noch die Europa-League Plätze fest im Visier, doch momentan ist die TSG dem Ziel noch fern. Gegen den Serienmeister aus München braucht die TSG einen Sahnetag, um den europäischen Plätzen näher zu kommen.

FC Bayern gegen TSG Hoffenheim heute: Datum, Uhrzeit, Spielort

Das Spiel zwischen dem Rekordmeister Bayern und der TSG findet am Samstag, den 23.10.2021, um 15:30 Uhr statt. Der FCB darf erstmal gegen Hoffenheim vor vollem Haus spielen. In der Allianz-Arena sind 75.000 Zuschauer zugelassen.

Alle Infos zur Partie im Überblick:

Teams: FC Bayern München, TSG Hoffenheim

Wettbewerb: 1. Bundesliga, 9. Saisonspiel

Datum und Uhrzeit: 23.10.2021, 15:30 Uhr

Spielort: Allianz-Arena, München

zugelassene Zuschauer: 75.000

Bayern vs. TSG: Hier seht ihr das Spiel der 1. Fußball-Bundesliga live im Free-TV

Fußballfans fragen sich, ob das Bundesligaspiel live im frei empfangbaren Fernsehen übertragen wird. Hier gibt es leider schlechte Nachrichten. Das Spiel wird nicht im Free-TV übertragen. Die Rechte für die Partie hat sich der Pay-TV Sender Sky gesichert. Dort wird die Begegnung live und in voller Länge übertragen.

Übertragung FCB vs. Hoffenheim: Gibt es einen kostenlosen Live-Stream online?

Auch hier müssen die Fußballfans eine weitere schlechte Nachricht hinnehmen, denn für das Spiel zwischen dem FC Bayern München und Hoffenheimwird es keinen kostenlosen Live-Stream geben.

Alle Infos zur Übertragung am Samstag, den 23.10.2021, um 15:30 Uhr hier im Überblick:

Free-TV: -

Pay-TV: SkySport

: SkySport Live-Stream: SkyTicket, SkyGo

Fußball-Bundesliga 2021/22 – Spielplan: Das sind die weiteren Spiele am 9. Spieltag

Neben der Partie zwischen Bayern und Hoffenheim hat die 1. Bundesliga noch andere Begegnungen zu bieten. Hier findet ihr die Spiele des 9. Spieltags:

Samstag, den 23.10.2021 um 15:30 Uhr

RB Leipzig vs. Greuther Fürth

Arminia Bielefeld vs. Borussia Dortmund

VfL Wolfsburg vs. SC Freiburg

Samstag, den 23.10.2021 um 18:30 Uhr

Hertha BSC Berlin vs. Borussia Mönchengladbach

Sonntag, den 24.10.2021 um 15:30 Uhr

1. FC Köln vs. Bayer 04 Leverkusen

Sonntag, den 24.10.2021 um 17:30 Uhr

VfB Stuttgart vs. FC Union Berlin

Sonntag, den 24.10.2021 um 19:30 Uhr