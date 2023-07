Für den FC Bayern geht es ab August 2023 in der Bundesliga darum, den Meistertitel zu verteidigen. Zuvor allerdings, steht für den den deutschen Rekordmeister die Sommervorbereitung mit einigen Testspielen an. Ungewöhnlicherweise werden diese Vorbereitungsspiele beim Free-TV-Sender RTL übertragen. „RTL überträgt im Juli und August drei hochkarätige Testspiele des FC Bayern München live und exklusiv im Free-TV“, heißt es vonseiten des Senders. Dafür muss allerdings ordentlich Platz im Tagesprogramm geschaffen werden.

Testspiele des FC Bayern: Diese RTL-Sendungen müssen weichen

Wenn der FC Bayern am Mittwoch, den 26. Juli, in Tokio bei seiner „Audi Summer Tour“ gegen Manchester City antritt, läuft eigentlich auf RTL der Dauerbrenner „Punkt 12“. Anpfiff des Testspiels ist um 12.45 Uhr. Da „Punkt 12“ normalerweise um 12.25 Uhr beginnt, muss die beliebte Sendung für die Übertragung des FC Bayern weichen. Ob die Folge nur verschoben oder ganz gestrichen wird, ist bisher noch unklar.

Gleiches gilt für das zweite Testspiel des FC Bayern am 2. August. In Singapur trifft der deutsche Rekordmeister ab 13.25 Uhr gegen den FC Liverpool an. Auch hier muss die Sendungen „Punkt 12“ Platz machen.

Für den dritten Test des FC Bayern muss RTL dann die Sendungen „Unter Uns“ und „Explosiv - das Magazin“ opfern. Fernsehzuschauer bekommen stattdessen am Montag, den 7. August das Duell zwischen Bayern und AS Monaco zu sehen. Anpfiff ist um 16.55 Uhr.

So äußert sich RTL zu den Programmänderungen

„Der FC Bayern München zählt zu den erfolgreichsten Vereinsmannschaften überhaupt und begeistert Millionen Fans weltweit. Wir freuen uns sehr, der Saison-Vorbereitung unseres deutschen Rekordmeisters mit Testspielen auf Champions-League-Niveau die größtmögliche Bühne im Free-TV zu bieten“, äußert sich RTL-Programmgeschäftsführerin Inga Leschek.