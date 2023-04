Der FC Bayern München trifft heute im Viertelfinale des DFB-Pokals 2022/23 auf den SC Freiburg. Die Bayern um ihren neuen Trainer Thomas Tuchel gehen als Favorit in das K.o.-Spiel um den Einzug in das Halbfinale. Freiburgs Trainer Christian Streich konnte in seiner elfjährigen Amtszeit noch nie in München gewinnen. "Wir probieren es wieder. So eine negative Statistik gibt dir die Motivation, etwas ganz Besonderes zu schaffen. Wir sind hochmotiviert", betonte er vor dem Spiel.

Die Informationen zur Übertragung der Partie FC Bayern München gegen SC Freiburg bekommt ihr hier im Überblick.

FC Bayern München gegen SC Freiburg heute – DFB-Pokal: Uhrzeit, Anstoß, Übertragung

Das Spiel zwischen dem FC Bayern um dem SC Freiburg wird am Dienstag, 04. April 2023, ausgetragen. Anpfiff der Partie ist um 20:45 Uhr in der Allianz-Arena in München. Alle Fans, die nicht im Stadion dabei sein können, haben die Möglichkeit, die Partie per Live-Übertragung von daheim aus verfolgen zu können. Alle Informationen zum Spiel im Überblick:

Teams: FC Bayern München, SC Freiburg

FC Bayern München, SC Freiburg Wettbewerb: DFB-Pokal 2022/23, Viertelfinale

DFB-Pokal 2022/23, Viertelfinale Datum und Anpfiff: Dienstag, 04.04.2023, 20:45 Uhr

Dienstag, 04.04.2023, 20:45 Uhr Spielort: Allianz-Arena, München

Allianz-Arena, München Schiedsichter: Harm Osmers (Hannover)

Freiburgs Trainer Christian Streich glaubt fest an eine Pokal-Überraschung beim Branchenprimus Bayern München.

© Foto: Sebastian Gollnow/dpa

FC Bayern gegen SC Freiburg heute: Wo wird das Spiel live im Free-TV übertragen?

Das Spiel im DFB-Pokal zwischen dem FC Bayern und dem SC Freiburg wird live im frei empfangbaren Fernsehen übertragen. Die ARD überträgt das Spiel im Viertelfinale im Free-TV. Die Übertragung beginnt um 20:15 Uhr mit den Vorberichten. Moderator Alexander Bommes führt mit dem Experten Bastian Schweinsteiger durch die Übertragung. Reporter der Partie der Bayern gegen die Freiburger ist Gerd Gottlob.

Das Viertelfinale wird auch im Pay-TV übertragen. Der Bezahlsender Sky zeigt als einziger Anbieter alle 63 Spiele des DFB-Pokals, 48 davon sind exklusiv. Fans müssen dafür das Sport-Paket buchen. 17,25 Euro für Neukunden im ersten Jahr, danach 25,00 Euro monatlich. Die Spiele der Fußball-Bundesliga sind darin allerdings nicht enthalten.

Wer überträgt FC Bayern vs. SC Freiburg im kostenlosen Stream?

Für das Viertelfinale der Bayern gegen die Breisgauer gibt es auch einen kostenlosen Livestream. Parallel zur Übertragung im Free-TV zeigt Das Erste das Spiel auch in der Mediathek live und kostenfrei. Auch im Pay-TV wird das DFB-Pokalspiel online gezeigt. Über die SkyGo-App und über WOW (ehemals SkyTicket) kann das Spiel live gestreamt werden. Highlights aller Partien gibt es zudem ab Mitternacht beim kostenpflichtigen Internetanbieter DAZN.

Die Übertragung im TV und Stream in der Übersicht:

Free-TV : ARD

: ARD Pay-TV : Sky Sport top event, Sky Sport mix, Sky Sport UHD

: Sky Sport top event, Sky Sport mix, Sky Sport UHD Livestream: ARD-Mediathek (kostenlos), SkyGo, WOW

Wann wird das Halbfinale im DFB-Pokal ausgelost?

So viel Geld bekommen die Vereine für den Einzug ins Halbfinale