Der Testspiel-Kracher zwischen dem FC Bayern und Manchester City wurde am Mittwochmittag von RTL übertragen. Doch gegen Ende der ersten Halbzeit war auf einmal kein Bild mehr zu sehen. Stattdessen musste der Sender die Kommentatoren Patrick Helmes und Robby Hunke zeigen.

RTL: Übertragungsausfall bei Bayern-Testspiel

Moderatorin Anna Kraft klärte die Zuschauer im weiteren Verlauf der Übertragung auf: Über der RTL-Sendezentrale in Köln hatte es ein Gewitter gegeben. Dieses führte zum Bildausfall. Doch die Fußballfans hatten Glück: Parallel zur Free-TV-Übertragung zeigte Sky und DAZN die Partie – ohne Bildausfälle.

Statt des Testspiels bekamen die RTL-Zuschauer am Mittwochmittag für einige Minuten nur noch die Kommentatoren zu sehen.

© Foto: Kai Winderl

RTL mit großer Programmänderung

An diesem Mittwoch musste RTL aufgrund der Bayern-Partie gegen Man City sein Programm ändern. Die Sendezeit von Punkt 12 wurde drastisch verkürzt – und zwar auf 25 Minuten. Der Grund: RTL strahlte ab 12:25 Uhr das Testspiel zwischen dem FC Bayern München und Manchester City aus.

Testspiele 2023: So geht es für den FC Bayern weiter

Nach der Teampräsentation in der Allianz Arena düste die ging es für die Mannschaft nach Tokio und Singapur. Dort stehen nach dem Testspiel gegen Manchester City die weiteren Vorbereitungsspiele gegen den Kawasaki Frontale an, den FC Liverpool und AS Monaco an.