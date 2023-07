Fußballfans erwartet am Sonntag, den 23. Juli, ein ganz besonderes Spiel in der Münchener Allianz-Arena: Das Legendenspiel des FC Bayern München gegen Borussia Dortmund. Zehn Jahre nach dem legendären Champions League-Finale im Londoner Wembley-Stadium treffen die Stars von damals wieder aufeinander. Beim 10-jährigen Triple-Jubiläum werden unter anderem Philipp Lahm und Jérôme Boateng auflaufen.

Alle Infos zu den Spielern und der Übertragung FC Bayern gegen BVB im Überblick.

FC Bayern gegen BVB – Legendenspiel: Uhrzeit, Anstoß, Übertragung

Das Legendenspiel wird in der Münchener Allianz-Arena ausgetragen. Es findet am Sonntag, den 23. Juli 2023 statt. Angepfiffen wird die Partie um 12.30 Uhr im Japan National Stadium in Tokio statt.

Alle Infos zum Spiel im Überblick:

Teams : FC Bayern München, Borussia Dortmund

Wettbewerb : Legendenspiel

Datum und Anpfiff : Sonntag, 23. Juli 2023, 12.30 Uhr

Spielort: Allianz Arena in München

Spieler und Programm im Rahmen des Legendenspiels am Sonntag

Beim FC Bayern haben einige namhafte ehemalige Stars zugesagt: Neben Jerome Boateng, Dante und Rafinha werdem auch Claudio Pizarro und Daniel van Buyten mit von der Partie sein. Beim BVB laufen Roman Weidenfeller, Marcel Schmelzer, Lukasz Piszczek, Sven Bender, Jakub Blaszczykowski, Kevin Großkreutz, Felipe Santana, Julian Schieber, Dede, Patrick Owomoyela, David Odonkor und Antonio Da Silva auf. Alle weiteren Spieler werden vor Ort bekannt gegeben.

Die Team-Präsentation der Profi-Mannschaft für die Saison 2023/24 wird im Anschluss gegen 16:00 Uhr stattfinden, ehe sich die Fans um 16:30 Uhr vor Ort noch auf eine exklusive Trainingseinheit der Bayern freuen können.

FC Bayern gegen BVB: Wer überträgt das Legendenspiel?

Bislang steht noch nicht sicher fest, welcher Sender eine Übertragung für das Legendenspiel anbieten wird. Allerdings ist davon auszugehen, dass die Münchner Legendenspiel gegen den BVB live im Stream auf ihrem Sender (FC Bayern TV) oder auf ihrem Youtube-Kanal ausstrahlen.

Alle Infos zur Übertragung im TV und Stream bekommt ihr hier in der Übersicht: