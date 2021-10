In der 1. Fußball-Bundesliga heißt es am 10. Spieltag: Schwaben-Derby. Am heutigen Sonntag, den 31.10.2021 ist der VfB Stuttgart zu Gast beim FC Augsburg.

Nach nur einem Sieg aus den ersten neun Bundesligaspielen wollen die Augsburger zweiten Saisonerfolg feiern und raus aus der aktuellen Krise. „Sie haben für mich eine sehr interessante, spannende Mannschaft“, sagte FCA-Trainer Weinzierl zum VfB, den er selbst einmal etwas mehr als ein halbes Jahr trainiert hatte. „Ziel ist, dass wir ranrücken wollen.“ Vor dem zehnten Spieltag liegen die Stuttgarter vier Punkte vor dem FCA auf Tabellenplatz 13. Die Augsburger findet man in der Tabelle drei Ränge hinter dem VfB auf Relegationsplatz 16.

Kann der FCA an Halloween dem Spuk des Abstiegskampfs entkommen oder stürzt der VfB die Augsburger noch tiefer in die Krise?

Wo wird das Schwaben-Derby zwischen Augsburg und Stuttgart live im TV übertragen?

übertragen? Gibt es eine kostenlose Übertragung im Livestream ?

? Alle Infos zur Übertragung der Bundesliga-Partie FC Augsburg gegen VfB Stuttgart.

1. Bundesliga – FC Augsburg gegen VfB Stuttgart: Datum, Uhrzeit, Spielort

Das Spiel zwischen Augsburg und Stuttgart findet am Sonntag, den 31.10.2021, statt. Um 15:30 Uhr ertönt in der WWK-Arena in Augsburg der Anpfiff.

Alle Infos zur Partie im Überblick:

Teams : FC Augsburg, VfB Stuttgart

: FC Augsburg, VfB Stuttgart Wettbewerb : 1. Bundesliga, 10. Spieltag

: 1. Bundesliga, 10. Spieltag Datum und Uhrzeit : 31.10.2021, 15:30 Uhr

: 31.10.2021, 15:30 Uhr Spielort: WWK-Arena, Augsburg

Augsburg vs. Stuttgart live im TV und Stream: Free-TV, Sky oder DAZN?

Das Spiel der 1. Bundesliga zwischen dem FCA und dem VfB wird nicht live im Free-TV übertragen. Auch einen kostenlosen Livestream wird es nicht geben. Die Rechte an der Übertragung der Partie hat sich der Streamingdienst DAZN gesichert. Dort wird die Partie live und in voller Länge übertragen. Sky wird die Begegnung nicht zeigen.

Alle Infos zur Übertragung Augsburg gegen VfB am 31.10.2021 um 17:30 Uhr:

Free-TV: -

- Pay-TV:

Livestream: DAZN 2, DAZN

FC Augsburg will mit Heimsieg an den VfB Stuttgart „ranrücken“

Für das Bundesligaduell mit dem VfB Stuttgart hat der FC Augsburg „zwei Problemfälle“ aus dem DFB-Pokal. Am Freitag berichtete Trainer Markus Weinzierl von einer Knieverletzung bei Angreifer Noah Sarenren Bazee aus dem Zweitrundenaus am Mittwochabend im Elfmeterschießen (4:5) beim VfL Bochum. „Da wird's eng“, so der Coach. Zudem habe Linksverteidiger Iago an der Hand Probleme. Auch sein Einsatz ist ungewiss.