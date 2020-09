Im großen Finale von „FameMaker“ auf ProSieben ist es nicht an der Jury zu entscheiden, wer der beste Performer ist. Die Zuschauer voten am Ende per App, welcher Finalist sie am meisten überzeugt hat und den meisten „Fame“ bekommt.

In der Musikshow von Stefan Raab steht nicht die Stimme im Vordergrund, sondern die Performance. Deshalb traten die Teilnehmer zunächst unter einer schalldichten Glaskuppel an. In der finalen Show müssen sie nun beweisen, wie gut sie auch ohne performen können.

Sendetermin und Sendezeit: Das Finale von „FameMaker“

„FameMaker“ läuft seit Mitte September auf ProSieben jeweils donnerstags und samstags zur Primetime.

Das große Live-Finale findet am Donnerstag, 01. Oktober, um 20:15 Uhr Uhr statt.

Stream und Wiederholung: „FameMaker“ auf Joyn verfolgen

Wer keinen Fernseher hat, kann sich das Finale im Livestream auf Joyn ansehen.

Auf der Streamingplattform sind die einzelnen Folgen auch im Nachinein noch verfügbar.

Luke Mockridge und Co.: Das ist die Jury

Performen ohne gehört zu werden - dass das mitunter sehr komisch aussehen könnte, ist Teil des Konzepts. Deshalb besteht die Jury auch nicht aus Musik-Experten - dafür nehmen drei (zumindest musikalisch begabte) Comedians Platz auf den „FameMaker“-Sesseln:

Luke Mockridge

„Ich sage es nun und ich werde es auch nach der Show sagen, wenn ich mit einem meiner Performer gewonnen habe“, kündigt „FameMaker“ Luke Mockridge vor dem Finale an. „Mein Team ist das stärkste Team.“

Carolin Kebekus

Doch auch Jury-Kollegin Carolin Kebekus ist jetzt schon siegessicher. „Mein Team wird gewinnen. Das ist total klar. Wir werden sicherlich noch viel Spaß haben mit TeamLuke und TeamTeddy und es geht sicher sehr ans Herz – aber ganz ehrlich, bei mir im Team sind Menschen, die so großartige Musiker sind, dass mir wirklich der Mund offen stehen geblieben ist. Und zwar auf allen Ebenen: Sie sind unglaublich sympathisch, haben eine wahnsinnige Energie und unfassbare Stimmen – ich könnte jetzt schon heulen. Und die sind auch noch so nett.“

Teddy Teclebrhan

Doch auch der dritte im Jury-Bunde will bis zum Schluss erfolgreich mitmischen: „Für das Finale gebe ich mit meinem Team richtig Gas und kitzle das individuelle Talent aus allen Performern heraus. Von meiner Idee und meinem Plan kann ich aber noch nicht so viel verraten. Richtig starke Auftritte werden es auf jeden Fall“, verspricht Teddy Teclebrhan.

„FameMaker“ Kandidaten: Das sind die Finalisten

Alle drei „FameMaker“ haben insgesamt für zwölf Performer ihre Hebel gezogen. Doch Carolin Kebekus, Luke Mockridge und Teddy Teclebrhan mussten sich für das Finale jeweils für vier Kandidaten entscheiden. Das sind die Finalisten.

Team Luke Mockridge:

Chris (31) aus Düsseldorf

Michelle (30) aus Köln

Basti (26) aus Berlin

Giuseppe (36) aus Ludwigshafen

Luke Mockridge will mit einem Kandidaten von TeamLuke „FameMaker“ gewinnen.

© Foto: ProSieben/Willi Weber

Team Carolin Kebekus:

Moritz (19) aus Augsburg

Lamin (34) aus Bremen

Karolin (25) aus Köln

Carla (18) aus Braunschweig

„FameMaker“ Carolin Kebekus ist sich sicher: „Mein Team wird gewinnen.“

© Foto: ProSieben/Willi Weber

Team Teddy Teclebrhan:

Valerie (38) aus Frankfurt am Main

Gerry (60) aus Sonnenbühl auf der Schwäbischen Alb

Uff (27) aus Gifhorn

Sophie (32), Lukas (22) und Tabea (29) als Trio aus Winterthur, Stuttgart und Berlin

Oder gewinnt TeamTeddy? Wenn es nach Teddy Teclebrhan geht auf jeden Fall.

© Foto: ProSieben/Willi Weber

Neue Raab-Show: So funktioniert „FameMaker“

Wenn einer der drei Juroren von einer Performance überzeugt ist, zieht er den „FameMaker“-Hebel. Dann hebt sich die schalldichte Glaskugel und die Jury sowie die Zuschauer hören, was sie vorher nur erahnen konnten. Das kann gutgehen - oder auch nicht.

Sollte der Kandidat zwar super performt, aber keinen Ton getroffen haben, wird das zur großen Herausforderung für die „FameMaker“. Denn für das Finale müssen sie mit ihrem Schützling eine Performance ausarbeiten und einen Song produzieren, der die Zuschauer im Live-Finale überzeugt.

Tom Neuwirth ist der „FameMaker“-Moderator

Die Moderation der Show ist eine echte Premiere. Denn Travestiekünstler und Sänger Tom Neuwirth, der den meisten als Conchita Wurst bekannt ist, steht für das Format zum ersten Mal als er selbst und nicht als seine berühmte Figur auf der großen Bühne.

Auf seine neue Aufgabe freute sich der Österreicher sehr. „Ich bin wahnsinnig gespannt darauf, wie sie die FameMaker und die Zuschauer verblüffen werden. Weil ich selbst den großen Auftritt liebe, weiß ich genau: Eine starke Performance lebt von ganz unterschiedlichen Ausdrucksmitteln, nicht allein von einer guten Stimme“, so Neuwirth weiter.

„Taff“-Moderatorin Viviane Geppert übernimmt den Part der Backstage-Reporterin. In einer exklusiven Online-Dokumentation blickt sie gemeinsam mit den Zuschauern hinter die Kulissen der Musikshow und begleitet die Performer hautnah.

