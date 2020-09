Ein FameMaker produziert „FameMaker“: Stefan Raab und ProSieben machen mit ihrer neuen Casting-Show Formaten wie „The Voice“ und „DSDS“ Konkurrenz – obwohl sie ganz anders ist.

Zwar geht es auch hier darum, das größte Talent unter den Kandidaten zu entdecken. Doch in der neuen Musikshow steht nicht die Stimme im Vordergrund, sondern die Performance. Deshalb treten die Teilnehmer unter einer schalldichten Glaskuppel an. Es heißt sozusagen: „Spot an, Ton aus!“

„FameMaker“ Start: Die ersten Kandidaten stehen fest

Seit dem 17.09.2020 um 20:15 Uhr läuft donnerstags die neue Casting-Show „FameMaker“ von Raab TV auf ProSieben. Am Samstag, 19.09.2020, suchen Carolin, Luke und Teddy weitere Performer für ihre Teams. Das sind die ersten Performer und Team von „FameMaker“ aus Show 1:

Team Carolin Kebekus:

Karolin (25) aus Köln

Moritz (19) aus Augsburg

Team Luke Mockridge:

Basti (26) aus Berlin

Chris (31) aus Düsseldorf

Lou (32) aus Oldenburg

Saman (32) aus Kastellaun im Hunsrück

Team Teddy Teclebrhan

Gerry (60) aus Sonnenbühl auf der Schwäbischen Alb

Uff (27) aus Gifhorn

Valerie (38) aus Frankfurt am Main

„FameMaker“ Abbruch: Panne bei der ersten Aufzeichnung

Probleme - die Show am Dienstagabend wurde demnach nach knapp drei Stunden frühzeitig abgebrochen. Doch so einfach scheint das alles nicht zu sein, denn wie die „Bild“ berichtet, gab es direkt bei der ersten Aufzeichnung zahlreiche- die Show am Dienstagabend wurde demnach nach knapp drei Stunden

Grund dafür seien technische Pannen gewesen. Etwa, dass die Glaskuppel sich nicht rechtzeitig öffnete. Dieses Problem schien die Produktion nicht in den Griff zu kriegen, weshalb die Auftritte der Kandidaten nicht nach der vorgegebenen Zeit hörbar waren. Um 21:45 Uhr war deshalb Schluss - alle Zuschauer mussten das Studio verlassen, was natürlich bei einigen für Frust sorgte. Viele waren von weit her angereist, um Teilnehmer zu unterstützen oder die Promis der Show zu sehen.

Start, Sendetermine, Sendezeit: Wann läuft „FameMaker“ auf Pro 7?

Mitte August wird die Show aufgezeichnet, die Ausstrahlung folgt dann einen Monat später: „FameMaker“ startet am Donnerstag, 17. September 2020, auf ProSieben. Das besondere Format bekommt auch einen besonderen Rhythmus - die Show wird jeweils donnerstags und samstags um 20:15 Uhr ausgestrahlt. Am Ende wartet ein großes Live-Finale auf die Zuschauer.

Alle Sendetermine auf einen Blick:

Donnerstag, 17.09.2020 um 20:15 Uhr

Samstag, 19.09.2020 um 20:15 Uhr

Donnerstag, 24.09.2020 um 20:15 Uhr

Samstag, 26.09.2020 um 20:15 Uhr

Donnerstag, 01.10.2020 um 20:15 Uhr

Stream: „FameMaker“ auf Joyn verfolgen

Wer keinen Fernseher hat, kann sich die Show im Livestream auf Joyn ansehen.

Auf der Streamingplattform sind die einzelnen Folgen auch im Nachinein noch verfügbar.

„Fame Maker“ Jury: Diese Comedians sind dabei

Performen ohne gehört zu werden - dass das mitunter sehr komisch aussehen könnte, ist Teil des Konzepts. Deshalb besteht die Jury auch nicht aus Musik-Experten - dafür nehmen drei (zumindest musikalisch begabte) Comedians Platz auf den „Fame Maker“-Sesseln:

Carolin Kebekus

„Die große Herausforderung bei ‚FameMaker’ ist, dass man rein gar nichts vom Auftritt der Performer hört. Allein ihr Ausdruck zählt und welche Gefühle sie ganz ohne gehört zu werden bei uns ‚FameMakern’ und beim Zuschauer hervorrufen können“, erklärt Carolin Kebekus. „So, wie man dieser Tage durch das Maskentragen auch nur mit den Augen lächeln kann, kann man auch ohne Sound so einiges transportieren und darauf bin ich sehr gespannt.“

Luke Mockridge

Für Jury-Kollege Luke Mockridge liegt der Reiz der Show ganz klar im „gewissen Etwas“, wie er im Vorfeld sagt: „Bei ‚FameMaker’ kommen die Kandidaten quasi durch die Hintertür auf die große Showbühne. Mich reizt die Aufgabe, diesen ‚sie oder er hat was’-Faktor ganz ohne Ton zu entdecken, herauszuarbeiten und im Finale ganz groß zu machen. Dieses undefinierbare gewisse Etwas ist das, was die Spreu vom Weizen trennt.“

Teddy Teclebrhan

„Ich suche bei ‚FameMaker’ einen ungeschliffenen Diamanten, mit dem ich im besten Fall die ganze Welt verzaubern kann“, so der Dritte im Bunde, Teddy Teclebrhan. Bei der Auswahl der Performer setzt der Comedian auf seinen Instinkt: „Bevor ich den Hebel ziehe und mich für einen Kandidaten entscheide, höre ich ganz stark auf mein Bauchgefühl.“

Neue Raab-Show: So funktioniert „Fame Maker“

Wenn einer der drei Juroren von einer Performance überzeugt ist, zieht er den „Fame Maker“-Hebel. Dann hebt sich die schalldichte Glaskugel und die Jury sowie die Zuschauer hören, was sie vorher nur erahnen konnten. Das kann gutgehen - oder auch nicht.

Sollte der Kandidat zwar super performt, aber keinen Ton getroffen haben, wird das zur großen Herausforderung für die „FameMaker“. Denn für das Finale müssen sie mit ihrem Schützling eine Performance ausarbeiten und einen Song produzieren, der die Zuschauer im Live-Finale überzeugt.

Tom Neuwirth: „Conchita Wurst“-Künstler moderiert

Die Moderation der Show ist eine echte Premiere. Denn Travestiekünstler und Sänger Tom Neuwirth, der den meisten als Conchita Wurst bekannt ist, wird zum ersten Mal als er selbst und nicht als seine berühmte Figur auf der großen Bühne stehen.

Auf seine neue Aufgabe, die Performer auf ihrem Weg zum Fame zu begleiten, freut sich der Österreicher sehr. „Und ich bin wahnsinnig gespannt darauf, wie sie die FameMaker und die Zuschauer verblüffen werden. Weil ich selbst den großen Auftritt liebe, weiß ich genau: Eine starke Performance lebt von ganz unterschiedlichen Ausdrucksmitteln, nicht allein von einer guten Stimme“, so Neuwirth weiter.

„Taff“-Moderatorin Viviane Geppert übernimmt den Part der Backstage-Reporterin. In einer exklusiven Online-Dokumentation blickt sie gemeinsam mit den Zuschauern hinter die Kulissen der Musikshow und begleitet die Performer hautnah.

„FameMaker“-Raab: „Hätte sofort mitgemacht“

Die Idee für die Show stammt von Stefan Raab. Dass der Entertainer ein solches Format produziert, ist wenig verwunderlich. Schließlich war er selbst schon mehrfach ein „Fame Maker“ (zu Deutsch „Ruhm-Macher“), verhalf etwa Musikern wie Max Mutzke und Lena Meyer-Landruth zum Durchbruch. Zuletzt produzierte er erfolgreich die ESC-Ersatzshow „Free ESC“ für ProSieben.

Über sein neuestes Projekt sagt Raab: "Erfolg entsteht nicht auf den Stimmbändern, Erfolg entsteht im Kopf. Hätte es diese Show 1992 schon gegeben, hätte ich sofort mitgemacht.“

„I Can See Your Voice“: Das ist die Konkurrenz-Show von RTL

Obwohl ProSieben schneller mit der Ankündigung des neuen Formats war, geht RTL früher mit einer ganz ähnlichen Show an den Start. In „I Can See Your Voice“ geht es ebenfalls darum, die Kandidaten anhand der Performance zu erkennen.

