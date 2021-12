Sie ist die „Queen of the Palace": Die Engländerin Fallon Sherrock hält in der Dartswelt mit den Besten der Besten mit. Bei der Weltmeisterschaft 2022 in London wird sie für einen Gänsehautmoment sorgen. Die 27-jährige kehrt an jenen Ort zurück, an dem vor zwei Jahren ihr Stern aufging: Als erste Frau der WM-Geschichte bezwang sie einen Mann und wurde schlagartig weltberühmt. Regelmäßig begeistert sie die Zuschauer mit spektakulären Siegen und hat mittlerweile Kultstatus erlangt.

Doch wer ist die beste Dartsspielerin der Welt eigentlich? Wie tickt sie privat? Alter, Instagram, Trikot – Alle Infos zu Fallon Sherrock gibt es in ihrem Porträt.

Fallon Sherrock Steckbrief: Alter, Beruf, Wohnort, Herkunft

Alle wichtigen Fakten zu Fallon Sherrock auf einen Blick:

Name : Fallon Sherrock

: Fallon Sherrock Spitzename : Queen of the Palace

: Queen of the Palace Geburtstag : 02. Juli 1994

: 02. Juli 1994 Alter : 27

: 27 Sternzeichen : Krebs

: Krebs Geburtsort : Buckinghamshire, England

: Buckinghamshire, England Wohnort : Milton Keynes, England

: Milton Keynes, England Staatsangehörigkeit : britisch

: britisch Beruf : Friseurin, Profi-Dartsspielerin

: Friseurin, Profi-Dartsspielerin Kinder : Sohn Rory

: Sohn Rory Geschwister : Zwillingsschwester Felicia Blay Sherrock

: Zwillingsschwester Felicia Blay Sherrock Partner : nicht bekannt

: nicht bekannt Instagram : fsherrock

: fsherrock Twitter: @Fsherrock

Fallon Sherrock bei der Darts-WM in London 2022

Im Alexandra Palace von London beginnt am Mittwoch, 15.12.2021, die WM der Professional Darts Corporation (PDC). Traditionell finden die Darts-Weltmeisterschaften rund um Weihnachten statt. Das Finale der 29. Ausgabe findet am 3. Januar 2022 statt. Titelverteidiger Gerwyn Price gilt als Favorit. Doch Fallon Sherrock, die sich nach einjähriger Pause wieder qualifizierte, ist eine starke Konkurrentin.

„Ich freue mich sehr, wieder da zu sein. Es war enttäuschend, letztes Jahr so knapp die Qualifikation verpasst zu haben. Ich hatte diesmal eine gute Frauenserie, um mich zu qualifizieren, und ich kann es nun kaum erwarten“, sagte Sherrock. Die „Queen of the Palace“ genannte Sherrock bekommt es in der ersten Runde mit Englands Routinier Steve Beaton zu tun. In der dritten Runde könnte es zu einem Duell zwischen ihr und Weltmeister Gerwyn Price aus Wales kommen.

Fallon Sherrock: Weltrangliste und Preisgeld

In der aktuellen PDC Weltrangliste – PDC Order of Merit – belegt die Engländerin Fallon Sherrock Platz 94 mit einem Preisgeld von 20.000 Pfund. Bei der PDC Order of Merit handelt es sich um eine 2-Jahres-Preisgeldwertung. Doch wie sieht es in der WDF aus? Die WDF ist der Weltdachverband des Dartsports und führt eine eigene Damen Weltrangliste: Fallon Sherrock rankt in der Damen Weltrangliste dabei auf Platz 3 mit 650 Punkten.

Fallon Scherrock: Trikot, Einlaufmusik, Darts Pfeile

Die wichtigsten Fakten zu Fallon Sherrock als Dartsspielerin im Überblick:

Darts : 23g Dynasty Fallon Signature

: 23g Dynasty Fallon Signature Einlaufmusik : „Last Friday Night" von Katy Perry

: „Last Friday Night" von Katy Perry Wurfhand : rechts

: rechts Farbe des Trikots : pink

: pink Sponsoren: Castle Credit Finance Limited, Dynasty, L-Style Europe, Modus Sports Mgmt, Used Soft, Servicesure

Fallo Sherrock: Erfolge und Titel

Vor zwei Jahren hatte die Friseurin aus Milton Keynes als erste Frau bei der PDC-WM gegen einen Mann gewonnen und damit die Darts-Welt verzaubert. Beim Grand Slam zog sie als erste Frau im Live-TV bei einem Event des Weltverbandes PDC ins Viertelfinale ein. Ein Meilenstein im Dartssport. Doch welche Erfolge und Titel kann die „Queen of the Palace“ sonst noch aufweisen? Ein Überblick:

WDF Girls World Cup: Siegerin 2011

Winmau World Masters: Finale 2014

BDO World Darts Championship: Finale 2015

Finder Darts Masters: Siegerin 2015

BDO World Trophy: Siegerin 2018

PDC World Darts Championship: 3. Runde 2020

Nordic Darts Masters: Finale 2021

World Series of Darts Finals: Achtelfinale 2021

Grand Slam of Darts: Viertelfinale 2021

Fallon Scherrock: Sohn und Zwillingsschwester

Fallon Sherrock hat die Herzen der Darts-Zuschauer im Sturm erobert. Ihr größter Fan dürfte aber ihr Sohn sein. Rory kam 2014 zur Welt. Bei Turnieren trägt die Engländerin ein kleines Spielzeug ihres Kindes als Glücksbringer bei sich. Eine weitere wichtige Rolle im Leben der alleinerziehenden Mutter nimmt ihre Zwillingsschwester ein. Felicia Blay Sherrock ist ebenfalls Dartsspielerin. Die beiden traten schon einige Male gemeinsam als Team an. Zusammen nahmen sie etwa am WDF Europe Cup Youth 2011 teil und gewannen den Doppelwettbewerb.

Fallon Scherrock: Krankheit

Das Schicksal hat es nicht immer gut mit Fallon Sherrock gemeint: Nur wenige Monate nach der Geburt ihres Sohnes wurde bei ihr eine Nierenerkrankung diagnostiziert. Sie musste sich daraufhin einer medizinischen Behandlung unterziehen und Medikamente nehmen. Diese ließen das Gesicht der 27-Jährigen teils stark anschwellen. Die gelernte Friseurin musste daher unschöne Beschimpfungen über sich ergehen lassen.

Fallon Scherrock: Vermögen

In den vergangenen Jahren sind die Gagen für Schauwettkämpfe, Preisgelder und Sponsoreneinnahmen gestiegen. Der Sport erfreut sich immer größerer Präsenz im TV. Inzwischen können manche Profi-Spieler sogar von ihrem Sport leben. Michael van Gerwen etwa ist mit einem Preisgeld von 1.491.750 Pfund auf Rang 1 der inoffiziellen Weltrangliste zu finden, Gerwyn Price auf Platz drei mit mehr als 600.000 Pfund. Viele fragen sich daher, wie hoch das Vermögen der Spieler ist. Jedoch ist darüber, im Fall von Fallon Sherrock, nichts bekannt.