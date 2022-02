Am heutigen Donnerstag, 24.02.2022, geht die Europa-League-Saison 2021/22 den Rückspielen der Playoffs weiter.

Erneut ohne Heilsbringer Erling Haaland geht Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund seine schwierige Mission in der Europa League an. Nach der 2:4-Blamage im Play-off-Hinspiel gegen die Glasgow Rangers müssen beim schottischen Rekordmeister in der regulären Spielzeit mindestens zwei Tore her, um den K.o. zu verhindern. Beim Duell um 21:00 Uhr hilft dem BVB, dass die Auswärtstorregel abgeschafft wurde. Bereits ab 18.45 Uhr tritt RB Leipzig in Spanien bei Real Sociedad San Sebastian an. Durch das 2:2 aus dem Hinspiel ist die Ausgangslage für die Sachsen im Vergleich zu Dortmund deutlich besser.

Mit dem FC Barcelona, SSC Neapel, FC Sevilla und Lazio Rom treten heute weitere namhafte Teams in der Europa League an.

Wir haben für euch alle Infos zur TV-Übertragung der Europa League heute, am 24.02.2022, in der Übersicht zusammengestellt.

Europa League heute live im TV und Stream: Die Übertragung am 24.02.2022

Alle Infos zur Übertragung der Rückspiele der der Europa-League-Playoffs am Donnerstag:

Olympiakos Piräus – Atalanta Bergamo

Lazio Rom – FC Porto

Real Sociedad – RB Leipzig

Anstoß: 18:45 Uhr

18:45 Uhr Übertragung: RB Leipzig gegen Real Sociedad wird nicht im Free-TV übertragen. Alle Infos zur Übertragung Real Sociedad gegen RB Leipzig bekommt ihr hier.

Dinamo Zagreb – FC Sevilla

SSC Neapel – FC Barcelona

Glasgow Rangers – Borussia Dortmund

Anstoß: 21:00 Uhr

21:00 Uhr Übertragung: Das Spiel Dortmund gegen Glasgow wird live im Free-TV übertragen. Im Internet ist das Spiel auf RTL+ zu sehen. Alle weiteren Infos zur Übertragung der Partie Glasgow vs. Dortmund bekommt ihr hier.

Betis Sevilla – Zenit St. Petersburg

Sporting Braga – Sheriff Tiraspol

Anstoß: 21:00 Uhr

21:00 Uhr TV-Übertragung : -

- Live-Stream: -

Übertragung im Free-TV: Welche Spiele der Europa League zeigt RTL im Free-TV und Stream?

Die Sender RTL, RTL Nitro und RTL+ zeigen insgesamt 282 Spiele der Europa- und Conference League in dieser Saison. Pro Spieltag überträgt RTL über das kostenpflichtige Video-Portal RTL+ (ehemals TVNow) insgesamt acht Spiele aus der Europa und Conference League live im Internet. Im frei empfangbaren Fernsehen wird RTL pro Spieltag eine Begegnung zeigen, wobei es sich immer eine Partie mit deutscher Beteiligung handeln soll, solange die deutschen Mannschaften noch im Wettbewerb vertreten sind.

Zudem wird eine Übertragung in der Konferenz angeboten, bei der alle Spiele teilweise zu sehen sind.

RTL Nitro, RTL+, DAZN – Wo wird die UEFA Europa League 2021/22 live übertragen?

Die UEFA Europa League wird in der Saison 2021/22 auf RTL, RTL Nitro und RTL+ (ehemals TVNow) übertragen. Das bedeutet, dass sich die Mediengruppe RTL alle Free-TV und Pay-TV-Rechte an der Europa League gesichtert hat – und zwar für ganze drei Jahre. Zudem wird die Conference League wird live von RTL im Free-TV und Online-Stream übertagen.

Doch was ist mit den anderen Anbietern? Da sich die RTL-Gruppe die Übertragungsrechte exklusiv gesichert hat, werden die Europa-League-Spiele weder auf dem Streaming-Portal DAZN noch auf dem Pay-TV-Sender Sky zu sehen sein.

