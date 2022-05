Wer ist der Schiedsrichter im Finale der Europa League beim Spiel Eintracht Frankfurt gegen die Glasgow Rangers? Im Endspiel am Mittwoch, 18.5.2022, gegen die Glasgow Rangers greift die Eintracht nach dem ersten internationalen Titel seit 42 Jahren. Fußball-Experten erwarten ein hitziges Finale, bei dem es für den Unparteiischen auf dem Platz darum gehen wird, Ruhe ins Spiel zu bringen.

Welcher Schiedsrichter leitet das Finale der Europa League zwischen Frankfurt und Glasgow?

leitet das der Europa League zwischen Frankfurt und Glasgow? Welche Spiele hat er bereits geleitet? Wie ist seine Erfahrung?

Alle Infos zum Referee im Endspiel

Europa League-Finale: Wer ist der Schiedsrichter bei Eintracht Frankfurt vs. Glasgow Rangers?

Die UEFA hat bekannt gegeben, welchen Schiedsrichter sie für das Finale der Europa League 2022 nominiert hat. Der erfahrene Slowene Slavko Vincic leitet das Endspiel. Auch die beiden Schiedsrichter-Assistenten Tomaz Klancnik und Andraz Kovacic kommen aus Slowenien. Slavko Vincic ist seit dem Jahr 2010 als Schiedsrichter auf der europäischen Bühne im Einsatz und gehört zur Elite-Kategorie der UEFA. In der Vita des 42 Jahre alten Slowenen stehen insgesamt neun Einsätze in der Champions-League, darunter in dieser Saison das Viertelfinal-Rückspiel zwischen dem FC Bayern München und dem FC Villarreal. In dieser Partie wurde er vom Kicker mit der Note 2,0 bewertet. Auch bei der EM 2021 war er im Einsatz. Dort leitete er drei Spiele.

Schiedsrichter Slavko Vincic pfeift das Europa League-Finale zwischen Eintracht Frankfurt und den Glasgow Rangers. Vincic hat Erfahrung auf europäischer Ebene. Er leitete unter anderem das Viertelfinal-Rückspiel der Bayern gegen Villarreal in der Champions League.

© Foto: Christof Stache/afp

Europa League Schiedsrichter im Finale: Slavko Vincic pfeift Frankfurt gegen Glasgow

Das Schiedsrichtergespann beim Europa League-Finale zwischen Eintracht Frankfurt und den Glasgow Rangers stammt aus Slowenien, Serbien und den Niederlanden. Das Schiedsrichtergespann und das VAR-Team in der Übersicht: