Der weltweit größte Musikwettbewerb ESC findet 2021 in Rotterdam statt. Nachdem der Eurovision Song Contest 2020 wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden musste, bekommen die Niederlande nochmals die Chance, den ESC auszutragen. Viele der Künstler vom letzten Jahr sind auch dieses Mal dabei. Jedoch mussten neue Songs geschrieben werden, weil nach den Regeln nur unveröffentlichte Lieder erlaubt sind.

Termine des ESC 2021

Die Zuordnungen für das erste und zweite Halbfinale bleiben so, wie sie für 2020 ausgelost wurden. Das sind die drei Termine:

Dienstag, 18. Mai 2021: Erstes Halbfinale

Donnerstag, 20. Mai 2021: Zweites Halbfinale

Samstag, 22. Mai 2021: Finale

Die Teilnehmer beim Eurovision Song Contest 2021

Das sind die Teilnehmer des ESC 2021. Viele der Kandidaten waren schon letztes Jahr für den ESC ausgewählt und haben dieses Jahr endlich die Gelegenheit aufzutreten.

Albanien – Anxhela Peristeri

Armenien – noch nicht bekannt

Aserbaidschan – Efendi

Australien – Montaigne

Belarus – noch nicht bekannt

Belgien – Hooverphonic

Bulgarien – Victoria

Dänemark – noch nicht bekannt

Deutschland – Jendrik Sigwart

Estland – noch nicht bekannt

Finnland – Blind Channel

Frankreich – Barbara Pravi

Georgien – Tornike Kipiani

Griechenland – Stefania

Großbritannien – James Newman

Irland – Lesley Roy

Island – Daði og Gagnamagnið

Israel – Eden Alene

Italien – noch nicht bekannt

Kroatien – Albina

Lettland – Samanta Tīna

Litauen – The Roop

Malta – Destiny

Moldau – Natalia Gordienko

Niederlande – Jeangu Macrooy

Nordmazedonien – Vasil

Norwegen – Tix

Österreich – Vincent Bueno

Polen – noch nicht bekannt

Portugal – noch nicht bekannt

Rumänien – Roxen

Russland – noch nicht bekannt

San Marino – Senhit

Schweden – noch nicht bekannt

Schweiz – Gjon's Tears

Serbien – Hurricane

Slowenien – Ana Soklič

Spanien – Blas Cantó

Tschechische Republik – Benny Cristo

Ukraine – Go_A

Zypern – Elena Tsagrinou

Youtube

Rotterdam: Der Austragungsort des ESC

Beim ESC 2019 gewann der Niederländer Duncan Laurence mit seinem Song „Arcade“ den Wettbewerb. Zum ersten Mal seit 1975 konnten die Niederlande den ersten Platz ergattern und kommen so auf insgesamt fünf Gewinne.

Die nächste Austragung findet somit in den Niederlanden statt. Als Austragungsort wurde die zweitgrößte Stadt des Landes gewählt: Rotterdam. Mit seinem Hafen gilt die Stadt als „Tor zur Welt“ und ist Heimat für Menschen aus 174 Nationen. Ganz typisch niederländisch sind die kleinen Häuschen, Windmühlen und - zur richtigen Jahreszeit - die Tulpen.

Das sind die Moderatoren beim ESC 2021

Moderatoren, das schon letztes Jahr bekannt gegeben wurde, wird dieses Jahr tatsächlich die Show moderieren. Chantal Janzen, Edsilia Rombley und Jan Smit übernehmen die Moderation und dazu kommt die YouTuberin Nikkie de Jager ( Das Trio der, das schon letztes Jahr bekannt gegeben wurde, wird dieses Jahr tatsächlich die Show moderieren.übernehmen die Moderation und dazu kommt die YouTuberin NikkieTutorials ), die die Show online moderiert.

Die Corona-Beschränkungen beim ESC

Wie zuletzt bei der Handball Weltmeisterschaft ringen die Veranstalter um ein möglichst authentisches Erlebnis. So wird es aller Voraussicht nach kein Live-Publikum geben. Trotzdem sollen so viele Künstler wie möglich live auftreten mit den nötigen Abständen, strengen Sicherheitsmaßnahmen und Corona-Tests.

Die niederländische Regierung habe zugesichert, „dass alle Künstler und Delegationen in die Niederlande einreisen können.“ Falls ein Land nicht anreisen könne, werden die Beiträge aufgezeichnet und dann ausgestrahlt. In den kommenden Wochen wird sich also zeigen, wie und in welcher Form der ESC tatsächlich stattfinden kann. Im Falle eines Lockdowns würden sowohl die Beiträge aus den Gastländern als auch die Moderationen der Gastgeber aufgezeichnet werden.