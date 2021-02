Für Deutschland tritt dieses Jahr beim Eurovision Song Contest Jendrik Sigwart an. Der 26-Jährige hat sich mit einem selbstgeschriebenen Song letztes Jahr für den ESC beworben. Damit konnte er die zwei unabhängigen Jurys überzeugen. Der Song ist leider noch geheim und wird auch nicht vorab veröffentlicht. Der NDR wird am 25. Februar erstmals den Titel bekannt geben. Um den Song zu hören, müssen wir uns alle bis zum Eurovision Song Contest am 22. Mai 2021 gedulden.

Song von Jendrik Sigwart für den ESC 2021: I don’t feel hate

Endlich ist es soweit: Jendrik Sigwart und der NDR haben den Titel seines Songs veröffentlicht. „I don't feel hate“ heißt der fröhliche Popsong. Damit vertritt der 26-Jährige Deutschland beim ESC 2021. Mit dem Lied wird Jendrik Sigwart am Donnerstagabend, 25.02.2021, im Ersten auftreten.

Jendrik Sigwart Steckbrief

Name: Jendrik Sigwart

Alter: 26

Geburtstag: 27. November 1994

Sternzeichen: Jungfrau

Geburtsort: Hamburg

Wohnort: Hamburg

Staatsangehörigkeit: deutsch

Beruf: Singer/Songwriter

Beziehungsstatus: vergeben

Jendrik Sigwart – Freund

Mit seinem Lebenspartner Jan lebt er in Hamburg. Der 28-Jährige und der Sänger sind seit vier Jahren zusammen.

Jendrik Sigwart: Karriere und Leben

Jendrik ist mit vier Geschwistern in Hamburg aufgewachsen und hatte schon früh Interesse an Musik. Er begann Klavier und Geige zu spielen und absolvierte ein Studium zum Musical-Darsteller. Zuletzt arbeitete er in „Berlin Berlin“ mit. Sein Lieblingsinstrument ist bis heute die Ukulele und darauf schreibt er auch seine eigenen Songs – ganz wie sein Vorbild Taylor Swift.

Die Delegationsleiterin Alexandra Wolfslast ist von ihm überzeugt: „Jendrik ist durch und durch authentisch, hat eine tolle Ausstrahlung und unglaubliche Entertainment-Qualitäten“.