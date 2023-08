Der Samstagabend ist im ZDF für Krimis reserviert. Am 05.08.2023 läuft „Erzgebirgskrimi – Tödlicher Akkord“. In der zweiten Folge der Reihe ermitteln die Kommissare im Todesfall von Katja Hartmann. Sie war nicht nur Landschaftsarchitektin, sondern spielte auch das Horn im Bergmannsorchester Schneeberg – und genau dort fangen die Ermittlungen an.

Worum geht es genau? Wer spielt mit? Und wo wurde die Folge gedreht? Alle Infos rund um die Ausstrahlung, Handlung, Besetzung und Drehorte findet ihr hier im Überblick.

„Erzgebirgskrimi – Tödlicher Akkord“: ZDF-Sendetermin

Der knapp 90-minütige Krimi „Tödlicher Akkord“ läuft am Samstag, 05.08.2023, zur Primetime im ZDF. Wiederholt wird die Folge im linearen TV nicht.

Der Sendetermin samt Sendezeit auf einen Blick:

Samstag, 05.08.2023, um 20:15 Uhr im ZDF

Gibt es den „Erzgebirgskrimi – Tödlicher Akkord“ in der ZDF-Mediathek?

Wer die TV-Ausstrahlung von „Erzgebirgskrimi – Tödlicher Akkord“ nicht abwarten kann, hat Glück. Der Krimi ist bereits seit Samstag, 29.07.2023, um 10 Uhr als Stream in der ZDF-Mediathek abrufbar. Im Nachhinein steht er dann noch als Wiederholung zur Verfügung.

Worum geht es in „Tödlicher Akkord“?

Katja Hartmann wird erschlagen im Wald aufgefunden. Robert Winkler und Karina Szabo übernehmen den Fall und beginnen, im Bergmannsorchester Schneeberg nach ersten Spuren zu suchen. Denn Katja war nicht nur Landschaftsarchitektin, sondern auch Hornistin. Saskia Bergelt spielt ebenfalls das Horn und hilft bei den Ermittlungen. Schnell werden einige Verdächtige gefunden. Da ist zum Beispiel Katjas Ex Thomas Majewski oder Heidi Köhler, die sich mit dem Opfer gestritten haben. Manfred Schüppel fühlte sich immer von Katja bedroht. Und dann gibt es noch Constance und Peter Wiese. Sie haben sich ein erfolgreiches Unternehmen aufgebaut. Die beiden haben Katja für die Gestaltung eines eigenen Parks engagiert, waren aber auch mit ihr auf Reisen. Bei der Generalprobe zum Bergstreittag gibt es einen weiteren Mordfall.

Katja Hartmann (Odine Johne) wurde ermordet. Schaffen es die Kommissare, ihren Tod aufzuklären?

© Foto: ZDF/Uwe Frauendorf

Das sind die Darsteller von „Erzgebirgskrimi – Tödlicher Akkord“

In dem Krimi am Samstag sind neben Kai Scheve als Robert Winkler wieder einige weitere bekannte Darsteller im Cast vom „Erzgebirge – Tödlicher Akkord“. Wer die anderen Schauspieler am 05.08.2023 sind, erfahrt ihr hier.

Rolle – Darsteller

Robert Winkler – Kai Scheve

Saskia Bergelt – Teresa Weißbach

Karina Szabo – Lara Mandoki

Georg Bergelt – Andreas Schmidt-Schaller

Charlotte von Sellin – Adina Vetter

Maik – Adrian Topol

Peter Wiese – Tim Bergmann

Constance Wiese – Katharina Lorenz

Heidi Köhler – Esther Zimmering

Manfred Schüppel – Alexander Hörbe

Thomas Majewski – Florian Panzner

Klaus Hartmann – Philipp Oehme

Katja Hartmann – Odine Johne

Heiner Schüppel – Matthias Freihof

Dr. Steffens – Ivan Shvedoff

Dirigent – Johannes Gabriel

Wann und wo wurde „Tödlicher Akkord“ gedreht?

Für viele Zuschauer sind die Drehorte von Filmen interessant. Die Folge „Tödlicher Akkord“ wurde vom 16. Juli bis zum 16. August 2019 in Schneeberg und im tschechischen Karlsbad gefilmt. Die Szenen im Forsthaus wurden in Erlabrunn gefilmt.